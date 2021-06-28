Как организовать безопасный праздник на природе
Лето – прекрасная пора для праздников и просто пикников на природе. Свежий воздух, заряд витамина D, открытое пространство, веселье и многообразие активностей... А для того, чтобы праздник прошел не только весело, но и безопасно, запомните несколько простых правил.
План – залог хорошего праздника
Прежде всего, выберите время и определитесь с местом празднования. Если не уверены, что погода позволит отдохнуть под открытым небом, – арендуйте беседку, которая защитит кухню от дождя и ветра.
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Выбор места отдыха зависит также от компании и праздничной тематики:
- К планированию детского праздника подойдите особенно ответственно. Предварительно выясните, есть ли рядом с выбранным местом водоем и не смогут ли дети выйти за пределы территории празднования.
- Готовите корпоративную вечеринку? Тогда проверьте, комфортно ли будет ее участникам добраться до места празднования, достаточно ли места в беседках и есть ли где припарковать авто.
Закрыв организационные вопросы, сосредоточьтесь на безопасности праздника. Вот 3 пункта, которые обязательно надо учесть, организовывая вечеринку:
- Защита от клещей и насекомых. Приобретите специальные защитные средства, выберите одежду, которая максимально покрывает тело (и напомните об этом всем приглашенным).
- Защита от солнца. Все мы знаем о пользе витамина D, а вот информацию о том, как важно защищать кожу от ультрафиолетового излучения, часто игнорируем.
- Используйте кремы со степенью защиты не ниже чем SPF 30, а лучше – SPF 50.
- Гигиена! Прежде всего, чистота рук – и тех, кто будет готовить праздничный стол, и тех, кто ест, чтобы застолье не закончилось массовым расстройством желудка. Руки всем следует мыть с мылом в течение 20 секунд.
На природе нет возможности воспользоваться мылом и водой – в таком случае вам пригодятся дезинфекционные салфетки с содержанием по меньшей мере 60% спирта, к примеру Smile Sterill Bio. Эти салфетки содержат 70% спирта, благодаря чему эффективно уничтожают бактерии, в частности кишечной палочки, золотистого стафилококка, синегнойной палочки, а также грибы и вирусы, в том числе гриппа, гепатитов, ротавируса и коронавирусов человека.Напоминаем: чистыми должны быть и руки, и все поверхности, с которыми контактируют повара и гости, а особенно дети.
Спиртосодержащими салфетками удобно протирать стол в беседке, боксы для продуктов, ручки малышей перед потреблением вкусностей. Smile Sterill Bio абсолютно безопасны, ведь содержат экстракт алоэ, а следовательно, не пересушивают кожу.
Правила безопасного застолья
Теперь время разобраться с праздничным меню. Оно должно быть простым, а пищевые продукты для блюд – свежими.
Минздрав напоминает:
- Не используйте одну и ту же доску, чтобы разделывать мясо и нарезать овощи.
- Собирая контейнеры для пикника, не кладите сырые продукты на готовые блюда.
- Очищайте руки, продукты, ножи и поверхности, на которых нарезаются продукты.
Почему это важно? Потому что именно через грязные руки, овощи и фрукты чаще всего распространяются инфекционные заболевания.
Больше о болезнях от грязных рук читайте здесь: Какие болезни передаются через грязные руки
- Защитите продукты от насекомых.
- Мясные и другие высококалорийные блюда уравновесьте овощами и зеленью.
- Торты, пирожные и прочие сладости с кремом на вечеринку не берите: в жару они моментально портятся, становясь причиной отравления.
- Следите, чтобы блюда были на столе не дольше 2 часов. В жару продукты портятся очень быстро.
- Если после праздника осталась еда – не стоит забирать ее "на завтра".
В жару нам нужно больше воды / Фото Unsplash
И помните про питьевую воду! Именно вода лучше всего утоляет жажду. Можно также приготовить лимонад или фруктово-ягодный узвар, а вот от сладких газированных напитков лучше откажитесь, а детям их вообще не давайте.
Развлечения на природе
Заранее продумайте развлечения для детей и взрослых:
1. Возьмите все необходимое для активных игр (волейбола, бадминтона, фрисби). Также стоит прихватить настольные игры, если активностям помешает дождь или же гостям захочется более спокойных развлечений.
2. Если у вас тематическая вечеринка – позаботьтесь о декорациях и предупредите приглашенных, чтобы подобрали соответствующий наряд.
3. Организуйте легкие викторины, конкурсы с призами – пусть ваше празднование оставит у всей компании лишь самые приятные воспоминания.
Кстати, не забудьте поручить кому фотографировать все яркие моменты, чтобы они остались не только в вашей памяти, но и в альбоме. Просматривая снимки с летнего пикника, вы снова и снова будете проживать весь водоворот эмоций, царивших на празднике. А позитивный настрой – это еще одно основание крепкого здоровья.
Итак, наслаждайтесь летом, чаще радуйтесь, заботьтесь о гигиене – и будьте здоровы!