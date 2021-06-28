Как организовать безопасный праздник на природе

Лето – прекрасная пора для праздников и просто пикников на природе. Свежий воздух, заряд витамина D, открытое пространство, веселье и многообразие активностей... А для того, чтобы праздник прошел не только весело, но и безопасно, запомните несколько простых правил.

План – залог хорошего праздника

Прежде всего, выберите время и определитесь с местом празднования. Если не уверены, что погода позволит отдохнуть под открытым небом, – арендуйте беседку, которая защитит кухню от дождя и ветра.

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Выбор места отдыха зависит также от компании и праздничной тематики:

К планированию детского праздника подойдите особенно ответственно. Предварительно выясните, есть ли рядом с выбранным местом водоем и не смогут ли дети выйти за пределы территории празднования.

подойдите особенно ответственно. Предварительно выясните, есть ли рядом с выбранным местом водоем и не смогут ли дети выйти за пределы территории празднования. Готовите корпоративную вечеринку? Тогда проверьте, комфортно ли будет ее участникам добраться до места празднования, достаточно ли места в беседках и есть ли где припарковать авто.

Закрыв организационные вопросы, сосредоточьтесь на безопасности праздника. Вот 3 пункта, которые обязательно надо учесть, организовывая вечеринку:

Защита от клещей и насекомых. Приобретите специальные защитные средства, выберите одежду, которая максимально покрывает тело (и напомните об этом всем приглашенным).

Приобретите специальные защитные средства, выберите одежду, которая максимально покрывает тело (и напомните об этом всем приглашенным). Защита от солнца . Все мы знаем о пользе витамина D, а вот информацию о том, как важно защищать кожу от ультрафиолетового излучения, часто игнорируем.

. Все мы знаем о пользе витамина D, а вот информацию о том, как важно защищать кожу от ультрафиолетового излучения, часто игнорируем. Используйте кремы со степенью защиты не ниже чем SPF 30, а лучше – SPF 50.

со степенью защиты не ниже чем SPF 30, а лучше – SPF 50. Гигиена! Прежде всего, чистота рук – и тех, кто будет готовить праздничный стол, и тех, кто ест, чтобы застолье не закончилось массовым расстройством желудка. Руки всем следует мыть с мылом в течение 20 секунд.

На природе нет возможности воспользоваться мылом и водой – в таком случае вам пригодятся дезинфекционные салфетки с содержанием по меньшей мере 60% спирта, к примеру Smile Sterill Bio. Эти салфетки содержат 70% спирта, благодаря чему эффективно уничтожают бактерии, в частности кишечной палочки, золотистого стафилококка, синегнойной палочки, а также грибы и вирусы, в том числе гриппа, гепатитов, ротавируса и коронавирусов человека.

: чистыми должны быть и руки, и все поверхности, с которыми контактируют повара и гости, а особенно дети.

Спиртосодержащими салфетками удобно протирать стол в беседке, боксы для продуктов, ручки малышей перед потреблением вкусностей. Smile Sterill Bio абсолютно безопасны, ведь содержат экстракт алоэ, а следовательно, не пересушивают кожу.

Правила безопасного застолья

Теперь время разобраться с праздничным меню. Оно должно быть простым, а пищевые продукты для блюд – свежими.

Минздрав напоминает:

Не используйте одну и ту же доску, чтобы разделывать мясо и нарезать овощи.

Собирая контейнеры для пикника, не кладите сырые продукты на готовые блюда.

Очищайте руки, продукты, ножи и поверхности, на которых нарезаются продукты.

Почему это важно? Потому что именно через грязные руки, овощи и фрукты чаще всего распространяются инфекционные заболевания.

Больше о болезнях от грязных рук читайте здесь: Какие болезни передаются через грязные руки

Защитите продукты от насекомых.

Мясные и другие высококалорийные блюда уравновесьте овощами и зеленью.

Торты, пирожные и прочие сладости с кремом на вечеринку не берите: в жару они моментально портятся, становясь причиной отравления.

Следите, чтобы блюда были на столе не дольше 2 часов. В жару продукты портятся очень быстро.

Если после праздника осталась еда – не стоит забирать ее "на завтра".



В жару нам нужно больше воды / Фото Unsplash

И помните про питьевую воду! Именно вода лучше всего утоляет жажду. Можно также приготовить лимонад или фруктово-ягодный узвар, а вот от сладких газированных напитков лучше откажитесь, а детям их вообще не давайте.

Развлечения на природе

Заранее продумайте развлечения для детей и взрослых:

1. Возьмите все необходимое для активных игр (волейбола, бадминтона, фрисби). Также стоит прихватить настольные игры, если активностям помешает дождь или же гостям захочется более спокойных развлечений.

2. Если у вас тематическая вечеринка – позаботьтесь о декорациях и предупредите приглашенных, чтобы подобрали соответствующий наряд.

3. Организуйте легкие викторины, конкурсы с призами – пусть ваше празднование оставит у всей компании лишь самые приятные воспоминания.

Кстати, не забудьте поручить кому фотографировать все яркие моменты, чтобы они остались не только в вашей памяти, но и в альбоме. Просматривая снимки с летнего пикника, вы снова и снова будете проживать весь водоворот эмоций, царивших на празднике. А позитивный настрой – это еще одно основание крепкого здоровья.

Итак, наслаждайтесь летом, чаще радуйтесь, заботьтесь о гигиене – и будьте здоровы!