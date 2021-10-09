Осенняя волна коронавируса может быть сильнее

Врач-эпидемиолог Татьяна Чумаченко рассказала, что сейчас рост заболеваемости свидетельствует о негативной динамике.

Актуально В Украине 16 тысяч больных и 3,5 тысячи госпитализированных: актуальная статистика COVID-19

Если эпидемическая ситуация будет развиваться так же как и сейчас, то на самом деле показатели заболеваемости могут быть даже хуже, чем весной этого года,

– отметила Чумаченко.

Как избежать худшего сценария

По словам эпидемиолога, избежать негативного развития ситуации с коронавирусом позволит соблюдение украинцами карантинных правил, в частности, ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Тогда мы можем ожидать улучшения или хотя бы стабилизации ситуации, – добавила она.

Также, по словам эксперта, положительное влияние будет иметь увеличение темпов вакцинации.

Актуально о COVID-19 в Украине

В течение суток пятницы от коронавируса вакцинировали еще 148 735 человек, в частности, первую дозу получили 73 961 человек еще 74 774 человека получили вторую дозу, а затем завершили вакцинацию.

Всего в Украине уже вакцинировано 7 495 413 людей:

из них по крайней мере одну дозу получили – 7 495 411 человек;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 083 379 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Заболеваемость коронавирусом в Украине высокая всю неделю. В течение суток заболели почти 16 тысяч человек.