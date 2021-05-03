Вероятность новой волны

Украинцы не так добросовестно соблюдают карантинные ограничения, как европейцы. Поэтому, еще одна волна пандемии вполне возможна. Об этом заявила инфекционист Леся Радковская.

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Новая волна будет сильнее предыдущих, если уровень вакцинации будет оставаться невысоким и, если при каждом локдауне люди будут все больше его нарушать. Если этого не будет, мы будем держать вирус под контролем,

– пояснила Радковская.

Она отметила, что есть страны, которые держат COVID-19 под контролем и возвращаются к привычному ритму жизни.

Для того чтобы избежать очередного обострения, украинцам следует соблюдать карантин: "когда человек не думает об окружении – имеем потом плачевные последствия".

Обратите внимание! Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий прогнозирует, что четвертая волна будет более угрожающей из-за новых штаммов коронавируса. Кроме того, возможны повторные случаи заражения через 3 – 4 месяца, иногда даже через 1,5 месяца.



Главное о профилактике коронавируса / источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала