Почему осенью ухудшается настроение

Грусть осенью можно условно разделить на плохое настроение и депрессию.

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Причин плохого настроения много, например:

грусть по поводу того, что закончилось лето, а намеченные планы не удалось осуществить;

тревога, что закончился отпуск, начинается рабочие будни, становится больше дел;

начало нового учебного года;

плохая погода и серость за окном;

недостаток сна.

Кто больше всего подвержен осенней депрессии

Сезонная депрессия – это плохое настроение, которое длится каждый день и не заканчивается. Люди теряют интерес к привычным делам, становятся раздражительными, испытывают чувство вины, никчемности и отчаяния. Большую часть дня они вялые, им тяжело вставать по утрам, хочется постоянно спать и не хочется ни с кем общаться.

В группе риска на сезонную депрессию, чаще всего это:

женщины;

жители регионов с коротким световым днем;

возраст от 18 до 30 лет;

люди, у которых диагностировано биполярное расстройство, ранее лечились от депрессии или депрессия была у кого-то из членов семьи.

Что делать, если испытываете симптомы осенней депрессии

Если замечаете у себя симптомы сезонной депрессии и повторяются они из года в год, нужно обратиться к врачу-психиатру. Он сможет точно диагностировать болезнь и предложить лечение: чаще это когнитивно-поведенческая терапия, прием витамина D и антидепрессантов, которые помогут нормализовать выработку серотонина.

Если понимаете, что это ближе к плохому настроению, чем к депрессии, можно попробовать помочь себе самому:

обратиться к терапевту и сдать анализ на уровень витамина D. Если он понижен, врач выпишет лекарство;

стараться гулять днем, если погода позволяет – небольшая прогулка во время обеденного перерыва поможет поддержать настроение;

работать, читать и заниматься делами у окна. Если есть возможность, передвинуть рабочий стол к окну;

добавить источников света – поставить настольные и напольные торшеры, вкрутить яркие лампочки, чтобы в квартире было светло;

высыпаться – это получается не всегда, но по возможности лучше отказаться от сериала перед сном и лечь спать пораньше;

сделать квартиру уютной – носить дома теплые носки, накрываться мягким пледом, пить вкусный чай, принимать ванну с ароматизированной пеной или солью;

медитировать – Медитация помогает эмоционально успокоиться и физически расслабиться, это безопасно и может помочь во время депрессии и тревоги;

слушать музыку, рисовать или учиться играть на музыкальных инструментах – все эти занятия помогают расслабиться и перевести внимание из серости за окном на свое увлечение.

Обычно еще советуют тренироваться на свежем воздухе, правильно питаться, общаться с близкими, но это получается не всегда. Если не хочется что-то делать, не нужно себя заставлять – поддержать настроение можно и с меньшими усилиями.