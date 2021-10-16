Осенняя хандра – не мелочь: симптомы, при которых следует обратиться к врачу

С наступлением осени некоторые люди начинают переживать настоящую осеннюю хандру. И это не выдумка. Проблемы со сном, резкие перепады настроения, раздражительность, желание быть в одиночестве, усиленный или уменьшенный аппетит – все это ее признаки.

Для кого-то осень – это теплые посиделки с друзьями в кафе, а для кого-то – грустные размышления и депрессия. Но действительно ли время года может влиять на наше с вами психологическое состояние и здоровье – читайте дальше.

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Плохо становится вечером

Валерий Химюк, который страдает от осенней хандры, рассказал, что ухудшение своего состояния чувствует вечером. Примерно в 21:00 все симптомы просто задавливают его.

Психологи объясняют, что такое состояние – нормальная естественная реакция.

Человеческий организм действительно меняется в зависимости от сезона или погоды. Вся природа будто засыпает, деревья сбрасывают листья, медведи заходят в свои берлоги, даже пчелы прячутся. Однако людям нужно продолжать свой темп жизни.

Подавленное состояние, настроение. Например, у нас сейчас немного облачно. Так же может быть мрачно внутри человека. Возможно, действительно появляется какая-то лень, меньше хочется проявлять активность,

– отметила психолог Анна Марнаус.

У кого-то это состояние может длиться 2 недели, будто такая своеобразная адаптация. В то же время другие могут действительно страдать сезонной сменой настроения.

Что делать, если наступила осенняя хандра

В таком случае врачи советуют больше отдыхать. Возможно, даже взять отпуск на работе, чтобы максимально упростить свою жизнь на этот период.

Если подобная ситуация уже продолжается несколько месяцев, а вы действительно понимаете, что самому вам не справиться – стоит обратиться за помощью к специалистам.

Симптомы, при которых надо к врачу

Врач Олег Чабан назвал ряд симптомов, на которые стоит обращать внимание.

Олег Чабан, доктор Исчезновение удовольствия от жизни. Так сказать, ангедония от чего угодно: и от еды, и от лежания на диване. Просто исчезает удовольствие. Вся жизнь становится пресной. Человек чувствует определенную тупость. Не может концентрироваться. Он не может сосредоточиться на работе. Моторное торможение. Он становится медленным. Ему трудно вставать и двигаться.

Все это показывает, что вам действительно нужна медицинская помощь. Если у вас есть эти симптомы – следует как можно быстрее обратиться за квалифицированной помощью.

Медики назначат соответствующее лечение. Часто это может быть только горячий чай и выходной, который не будет лишним.