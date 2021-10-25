Ошибка дозировки вакцины AstraZeneca привела к невероятному открытию

Ошибка дозирования, допущенная при испытании вакцины AstraZeneca в Оксфордском университете, привела к новому открытию. Оказалось, что более низкое дозирование при первой инъекции защищает значительно лучше.

В клинических испытаниях вакцины используется метод, известный как эскалация дозы. При нем один человек получает две прививки более низкими дозами, вторую – более высокой и тому подобное.

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Ошибка исследования AstraZeneca: что случилось

Во время исследования вакцины AstraZeneca некоторые участники ошибочно получили половину дозы во время первой инъекции, а во время второй – полную дозу.

Парадоксально, но испытание показало, что добровольцы, которые получили меньшую дозу от первого укола, были лучше защищены от COVID-19, чем те, которые получили 2 полные дозы.

Однако было непонятно, с чем именно был связан таки эффект.

Ученые из Медицинской школы имени Файнберга Северо-Западного университета проверили действие основной дозы вакцины против SARS-CoV-2 на мышах и обнаружили, что первая вакцинация в меньших дозах значительно улучшила эффективность препарата против коронавируса. Исследование показало, что после второй прививки у таких грызунов производилось больше антител и Т-клеток.

Заметим, что исследователи не использовали вакцину AstraZeneca. Грызунам кололи аналогичный препарат против аденовируса серотипа 5.

Почему меньшая первая доза работает лучше

В исследовании AstraZeneca участники, которые получили полную первую дозу, получили вторую через 3 – 4 недели после первой инъекции. Зато реципиенты, которые получили низкую дозу, имели гораздо длиннее интервал после первичной вакцинации.

Ученые воссоздали увеличенный интервал в ходе исследования на мышах и это улучшило иммунный ответ у грызунов.

Увеличенный интервал после первичной вакцинации позволяет иммунной системе отдыхать и созревать таким образом, что иммунный ответ может усиливаться после повторной вакцинации. Чем дольше вы ждете перед второй дозой, тем лучше будет вторичная иммунный ответ,

– говорится в исследовании.

Однако исследователи отметили, что у этой медали есть и другая сторона – чем дольше человек будет ждать 2 дозу вакцины, тем больше шансов подхватить вирус в этот период.