"Ошибки прошлого года": в реанимациях Одессы закончились места

Одесские реанимации для тяжелобольных пациентов практически полностью заполнены. При этом аппаратов искусственной вентиляции легких больше, чем мест для пациентов.

Об этом сообщила 3 октября волонтер организации "Побег из тюрьмы" Екатерина Ножевникова. По ее словам, это повторение ошибок власти, которые были уже в прошлом году.

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Некому работать

Волонтер в очередной раз призвала своих подписчиков делать вакцинацию. Она акцентировала на том, что ситуация куда серьезнее, чем это кажется на первый взгляд.

Сейчас мест в реанимациях для тяжелых пациентов нет. ИВЛ есть в табличках отчетных по данным стационаров, а мест нет. В прошлом году ИВЛ накупили "овердофига", а вот реаниматологов "докупить" невозможно,

– написала Кожевникова.

В ее заметке говорится о том, что на аппаратуре в реанимациях действительно некому работать. Однако женщина не уточняла: в больницах ли не хватает медиков или вообще нет свободных коек.

Какова ситуация с коронавирусом в Одессе

3 октября горсовет Одессы написал о том, что в городе за сутки заболели 255 человек. В больницах по состоянию на воскресенье находились 232 пациентов с коронавирусом. Из них 32 были в состоянии средней тяжести, а также 200 – в тяжелом состоянии. При этом подключение к ИВЛ требовалось лишь 6 пациентам.

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Читайте полный текст сообщения Екатерины Ножевниковой:

Я просто буду вести здесь хроники событий, может это еще кого-то побуждает сесть в последний вагон и все таким делать прививки. Потому что я не пойму на кого больше злиться сейчас на тех, кто не успевает места организовывать или на тех, кто эти места заполняет со скоростью света из-за собственной глупости (уж извините, но это так)

А еще, все же хочется обратится снова к ответственным за места (департаментов, главных врачей, дежурных врачей приемных отделений) – давайте не будем повторять ошибок прошлого года и искажать данные. Если мест нет – значит их нет. А если есть, то для всех кому положено по состоянию, а не для избранных и по звонку.

Следовательно, в настоящее время мест в реанимациях для тяжелых пациентов нет. ИВЛ есть в табличках отчетных по данным стационаров, а мест нет. Вот только не будем забывать, что в прошлом году ИВЛ накупили овердофига, а вот реаниматологов "докупить" невозможно. А сам по себе аппарат в больнице ровным счетом ничего не стоит – на нем кто-то должен работать.

Может пора говорить все как есть? Может народ поймет, что ситуация куда тяжелее, чем они видят на фестивале пива, который проводится в городе все выходные.