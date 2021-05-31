Пандемическая усталость

По словам министра, послабления являются целесообразными и нужными, ведь люди уже устали от карантина.

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Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно немного-немного приоткрыть, сделать определенные послабления,

– отметил Виктор Ляшко.

Впрочем, должна быть золотая середина, ведь люди все-таки продолжают болеть.

Болезнь не исчезла

По словам Виктора Ляшко, пока нет масштабных вспышек, можно говорить о золотой середине – способности медицинской системы лечить и экономическими другими вещами.

Обратите внимание! Кабинет министров готовит изменения в нормы адаптивного карантина. В частности, планируют пересмотреть индикаторы "зеленой" зоны, которую сейчас можно вводить только для всей страны, а не для отдельных регионов.

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