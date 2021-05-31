Пандемическая усталость
По словам министра, послабления являются целесообразными и нужными, ведь люди уже устали от карантина.
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Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно немного-немного приоткрыть, сделать определенные послабления,
– отметил Виктор Ляшко.
Впрочем, должна быть золотая середина, ведь люди все-таки продолжают болеть.
Болезнь не исчезла
По словам Виктора Ляшко, пока нет масштабных вспышек, можно говорить о золотой середине – способности медицинской системы лечить и экономическими другими вещами.
Ситуация с COVID-19 в Украине
- За прошедшие сутки заболели коронавирусом 1 002 человека.
- От осложнений болезни умерли 64 пациента.
- В госпитализации нуждались 810 пациентов с выраженными симптомами коронавирусной болезни.
- В то же время. выздоровели в течение суток 4 934 человека с подтвержденным COVID-19.
- С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 202 494 случая инфицирования SARS-CoV-2 и 50 536 жертв недуга.