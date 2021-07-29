Американские исследователи на протяжении нескольких этапов изучали варианты лечения сахарного диабета 2 типа у подростков и молодежи.

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Первый этап исследования, который проходил в 2002 – 2012 годах, был посвящен методикам лечения болезни. Во время второго этапа, который длился с 2011 по 2020, врачи сосредоточились на изучении осложнений.

Диабет 2 типа – лечение Диабет 2 типа – хроническое заболевание, для которого характерен высокий уровень глюкозы в крови, при этом организм вырабатывает гормон "инсулин", но не может его эффективно использовать.

Что обнаружили ученые о течении диабета 2 типа

Одним из факторов риска этого заболевания является возраст 45+, но болезнь может развиться в любом возрасте.

Исследователи пришли к выводу, что развитие диабета типа 2 у молодых людей приводит к накоплению осложнений.

Вероятные осложнения: прежде всего, это заболевания глаз, почек, нервные расстройства и другие сопутствующие заболевания, как инсульты, проблемы с сердцем, ампутации.

Эти процессы у подростков происходят так же быстро, как и у взрослых. А то и быстрее,

– отметили авторы исследования.

Множественные осложнения вследствие диабета

Исследователи обнаружили у пациентов не только постоянное снижение уровня глюкозы в крови в течение 15 лет, но и ряд других заболеваний, которые возникли у молодежи вследствие сахарного диабета:

67% – имели высокое кровяное давление;

52% – дислипидемию или высокий уровень жира в крови;

55% – заболевание почек;

32% – признаки заболевания нервной системы;

51% – заболевания глаз.

Более того, у некоторых участников ученые наблюдали вероятность развития множественных осложнений, которые прогрессировали со временем.

Внимание! В целом, 80% участников исследования имели какие-то осложнения. У большинства из них их было несколько.

Диабет у подростков – это не диабет у бабушки

Диабет 2 типа у подростков – это не диабет у бабушки. Важно, чтобы системы здравоохранения были готовы к тому, что на дальнейшее лечение этих детей и молодых людей будут большие расходы. В частности на диализ почек и сердечное шунтирование,

– отметил один из авторов исследования.

Ученые отметили, что молодые люди с сахарным диабетом имеют большие социальные риски, в частности безработицу, проблемы с созданием семьи и в конце концов, потери жизни.

Следующим шагом ученых будет исследование случаев заболевания диабетом маленьких детей.