Осложненный коронавирус помолодел, – врач
Директор Закарпатского центра легочных болезней Василий Скрип сообщил, что коронавирус помолодел не менее чем на 10 лет. Сейчас в реанимации находятся значительно более молодые люди, чем было в начале пандемии.
Источник:Укринформ
На Закарпатье ухудшилась ситуация с коронавирусом. Там фиксируют много тяжелых случаев заболевания среди пациентов в возрасте от 50 лет без сопутствующих патологий.
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Если раньше в группу риска при COID-19 вносили людей в возрасте от 60 лет, то сейчас в этой группе уже есть 50-летние.
Однозначно, что усложненный коронавирус помолодел. Сейчас много тяжелых форм среди молодых людей фиксируем. Причем у пациентов, не имеющих никакой сопутствующей патологии,
– заявил Скрип.
Ситуация с коронавирусом в Закарпатье
- 2 недели подряд в области фиксируют значительный рост заболеваемости. Ежедневно в регионе госпитализируют около 2 сотен людей, поэтому коек не хватает.
- С начала пандемии коронавируса в области обнаружили 40 933 случая заражения коронавирусом. 438 из них за прошедшие сутки.
- 31 136 больных уже выздоровели. В то же время 929 пациентов умерли.
Образцы больных из Прикарпатья проверят на мутации
- Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в Украине и на Прикарпатье может быть связан с тем, что люди немного расслабились после ослабленных карантинных ограничений. Кроме того, всплеск заболеваемости могут вызвать и мутации вируса.
- Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что сейчас в Украине циркулируют европейский, итальянский и испанский штаммы коронавируса. Новых вариантов инфекции пока не зафиксировано. Но образцы, которые отобрали на Прикарпатье планируют отправить на исследование штаммов в Лондон.
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