Директор Закарпатского центра легочных болезней Василий Скрип сообщил, что коронавирус помолодел не менее чем на 10 лет. Сейчас в реанимации находятся значительно более молодые люди, чем было в начале пандемии.

На Закарпатье ухудшилась ситуация с коронавирусом. Там фиксируют много тяжелых случаев заболевания среди пациентов в возрасте от 50 лет без сопутствующих патологий.

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Если раньше в группу риска при COID-19 вносили людей в возрасте от 60 лет, то сейчас в этой группе уже есть 50-летние.

Однозначно, что усложненный коронавирус помолодел. Сейчас много тяжелых форм среди молодых людей фиксируем. Причем у пациентов, не имеющих никакой сопутствующей патологии,

– заявил Скрип.

Ситуация с коронавирусом в Закарпатье

2 недели подряд в области фиксируют значительный рост заболеваемости. Ежедневно в регионе госпитализируют около 2 сотен людей, поэтому коек не хватает.

С начала пандемии коронавируса в области обнаружили 40 933 случая заражения коронавирусом. 438 из них за прошедшие сутки.

31 136 больных уже выздоровели. В то же время 929 пациентов умерли.

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