Житомир уже 3 недели находится в красной карантинной зоне. Городской голова Сергей Сухомлин назвал основные проблемы, возникающие перед властью в регионах красной зоны – обеспечение кислородом, лекарствами и персоналом.

Мэр считает, что через неделю – полторы город пройдет пик заболеваемости коронавирусом.

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Вопрос обеспечения кислородом

По словам Сухомлина, заполненность коек в 2 ковид-больницах Житомира составляет 75%.

Но до этого при второй волне мы почти 60% всех койкомест оборудовали кислородом, установили кислородные станции. Поэтому с кислородом у нас пока проблем нет,

– отметил городской голова.

И подчеркнул, что говорит "пока", потому что по Украине все больше и больше областей входят в красную зону.

Сухомлин рассказал, что общается с мэрами других городов – у всех одна проблема: кислород.

Мэр Житомира считает, что нужно передавать некоторые полномочия по борьбе с COVID-19 на СНБО. "Есть много промышленных предприятий, которые используют кислород. Только СНБО может принять решение перераспределить кислород, запретить отгрузки и обеспечить больницы кислородом", – пояснил чиновник.

Вопрос нехватки лекарств

Житомирский председатель добавил, что на каждом заседании исполкома на материальную помощь выделяют деньги и на больницы, и на конкретных людей.

К тебе когда приходят на прием люди, которым нужно закупить 8 – 10 ампул "Биовен" или "Актемры", которые стоят 80 тысяч гривен – это трагедия для семьи. Нужно тоже перераспределять запасы этих лекарств в стране,

– отметил Сухомлин.

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Другие проблемы в борьбе с COVID-19

Кроме того, отметил мэр Житомира, во многих больницах недостаточно персонала. Выход чиновник видит в перераспределении.

"Передать из Херсонской, например, области, где пока такой острой проблемы нет, в Ивано-Франковскую область или Житомирскую, если есть проблема. Поэтому здесь надо принимать какие-то кардинальные решения", – предложил он.

Также есть проблема с выплатой компенсаций за локдаун.

Мол, есть немало предпринимателей, которые по первому КВЭД не могут получить эту помощь. Также есть много юридических компаний, пострадавших от жестких ограничений, однако их работники не получат помощь, потому что это постановление касается только ФЛП.

Напомним, ограничения красной карантинной зоны действуют в Житомире уже 3 недели.

Справка. Сейчас в красную зону входят 8 областей и Киев, а 27 марта в перечень присоединится и Николаевская область. Ситуация с новыми случаями коронавируса продолжает быть неутешительной – в течение 25 марта недуг подтвердили у 18 132 человек.