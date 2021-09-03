CoronaVac формирует комплексную защиту
В частности, о комплексном действии вакцины CoronaVac высказался украинский иммунолог Борис Донской.
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При введении инактивированных вакцин иммунная система знакомится не только с одним белком вируса, а со всей структурой вируса. Ему будет сложнее изменить всю свою структуру, чтобы проскользнуть в организм,
– отметил иммунолог Борис Донской.
- CoronaVac – это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "обезвреженный" вирус, организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.
- 1 июня 2021 года ВОЗ одобрила ее для экстренного применения.
- Вакцинируют препаратом и украинцев. В частности, по состоянию на 3 сентября в стране провели 1 534 357 прививок CoronaVac.
Вакцина формирует не только антитела
Также эксперты отмечают, что сейчас в мире тестируют эффективность вакцин только по синтезу антител против S-белка. Но вместе с тем мало исследуют механизм клеточной памяти, которую формирует N-протеин.
Что это значит?
Нуклеокапсидный антиген N стимулирует не только защиту от вируса за счет антител, но и активизирует клеточный иммунитет.
Что действительно отвечает за иммунный ответ
По словам иммунолога, именно клеточный иммунитет составляет базовую защиту, но сейчас, как правило, тестируют только антителосоздание.
Есть и другое мнение: иммунитет, натренированный распознавать S-белок на поверхности вируса, может оказаться более интенсивным, чем тот который борется с каждым белком отдельно.
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