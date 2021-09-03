CoronaVac формирует комплексную защиту

В частности, о комплексном действии вакцины CoronaVac высказался украинский иммунолог Борис Донской.

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Официальные данные: эффективность CoronaVac против заражения с выраженными симптомами составляет 67%. Против госпитализации – 85%, от летального исхода – 80%.

При введении инактивированных вакцин иммунная система знакомится не только с одним белком вируса, а со всей структурой вируса. Ему будет сложнее изменить всю свою структуру, чтобы проскользнуть в организм,

– отметил иммунолог Борис Донской.

CoronaVac – что известно о вакцине CoronaVac – это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "обезвреженный" вирус, организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

1 июня 2021 года ВОЗ одобрила ее для экстренного применения.

Вакцинируют препаратом и украинцев. В частности, по состоянию на 3 сентября в стране провели 1 534 357 прививок CoronaVac.​

Вакцина формирует не только антитела

Также эксперты отмечают, что сейчас в мире тестируют эффективность вакцин только по синтезу антител против S-белка. Но вместе с тем мало исследуют механизм клеточной памяти, которую формирует N-протеин.

Что это значит?

Нуклеокапсидный антиген N стимулирует не только защиту от вируса за счет антител, но и активизирует клеточный иммунитет.

Что действительно отвечает за иммунный ответ

По словам иммунолога, именно клеточный иммунитет составляет базовую защиту, но сейчас, как правило, тестируют только антителосоздание.

Есть и другое мнение: иммунитет, натренированный распознавать S-белок на поверхности вируса, может оказаться более интенсивным, чем тот который борется с каждым белком отдельно.

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