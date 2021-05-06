Ирина Чикалова рассказала, что у людей с сахарным диабетом все чаще оказываются такие осложнения, как диабетический кетоацидоз, гиперосмолярное гипергликемическое состояние и тяжелая инсулинорезистентность.
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Инсулин – лучший метод лечения
Больные сахарным диабетом 2 типа чаще всего получают таблетированные препараты, однако некоторые из них имеют специфические противопоказания при инфицировании коронавирусом.
Так, следует прекратить прием ингибиторов натрийзависимого котранспортера глюкозы (Форксига, Джардинс, Ксигдуо и другие) из-за повышенного риска обезвоживания.
Метформин противопоказан в ситуации, когда ухудшаются функции почек или гемодинамика, из-за повышенного риска лактоацидоза,
– отметила эндокринолог.
Не следует принимать препараты сульфонилмочевины в тех случаях, когда больной перестает есть.
Медик отметила, что инсулин является лучшим методом лечения повышения глюкозы крови у пациентов с COVID-19 средней и тяжелой степени.
"Потребность в инсулинотерапии может быть временной и после выздоровления пациенты возвращаются к своей обычной схеме лечения", – добавила она.
Ирина Чикалова добавила, что при сахарном диабете первого типа в случае инфицирования коронавирусом может потребоваться увеличение дозы инсулинотерапии.