Ирина Чикалова рассказала, что у людей с сахарным диабетом все чаще оказываются такие осложнения, как диабетический кетоацидоз, гиперосмолярное гипергликемическое состояние и тяжелая инсулинорезистентность.

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Инсулин – лучший метод лечения

Больные сахарным диабетом 2 типа чаще всего получают таблетированные препараты, однако некоторые из них имеют специфические противопоказания при инфицировании коронавирусом.

Так, следует прекратить прием ингибиторов натрийзависимого котранспортера глюкозы (Форксига, Джардинс, Ксигдуо и другие) из-за повышенного риска обезвоживания.

Метформин противопоказан в ситуации, когда ухудшаются функции почек или гемодинамика, из-за повышенного риска лактоацидоза,

– отметила эндокринолог.

Не следует принимать препараты сульфонилмочевины в тех случаях, когда больной перестает есть.

Медик отметила, что инсулин является лучшим методом лечения повышения глюкозы крови у пациентов с COVID-19 средней и тяжелой степени.

"Потребность в инсулинотерапии может быть временной и после выздоровления пациенты возвращаются к своей обычной схеме лечения", – добавила она.

Ирина Чикалова добавила, что при сахарном диабете первого типа в случае инфицирования коронавирусом может потребоваться увеличение дозы инсулинотерапии.