Особенности работы мозга: люди не ходят самыми короткими путями

Известно, что кратчайшее расстояние между двумя точками – это прямая линия. Однако, когда вы идете по улицам города, прямая линия может быть невозможной. И обычно люди выбирают не самый короткий путь.

Исследование построения маршрута

Вместо кратчайшего пути пешеходы обычно выбирают маршрут с минимальным угловым отклонением от пункта назначения. Он оказывается немного длиннее, но люди считают оптимальным, поскольку могут "видеть" финальный пункт прямо перед собой.

Читайте также: Недостаток йода и лишний вес: неочевидные причины, которые мешают похудеть

В исследовании ученые использовали большой набор данных с мобильных устройств, которые проходили Бостон и Кембридж в течение одного года. Эти данные, включающие более 550 тысяч путей, которые прошли более 14 тысяч человек, помогли ответить на вопрос о том, как люди выбирают свои маршруты во время навигации по городу.

Люди не выбирают коротких путей

Стратегия пешеходов соответствует идее о векторной навигации – она ​​требует меньше умственных затрат, чем построение кратчайшего маршрута.

Кажется, это компромисс, который позволяет использовать вычислительную мощность нашего мозга для других целей. Например, сегодня это – не попасть под колеса внедорожника, а в древности – избежать встречи с хищником. Векторная навигация ведет не по кратчайшему пути, но достаточно близкому к нему и легко исчисляемому,

– отметили ученые.

Ранее ученые выяснили, что людям проще запоминать то, что произошло, если оно в виде рассказа. Но в реальной жизни все происходит не так структурировано, как в рассказе.