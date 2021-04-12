Осталось 2% свободных больничных коек: в Харькове критическая ситуация с COVID-19
На утро понедельника 12 апреля в городских больницах Харькова осталось лишь 2% свободных коек. Остальные 98% занимают люди в среднем и тяжелом состоянии.
Источник:24 канал
Корреспондент Анна Черненко рассказала, что в больнице № 17 на выходных заработало хирургическое отделение для больных коронавирусом – там есть 60 коек. Буквально за 1 – 2 дня это отделение заполнилось уже на треть.
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Заведующий отделением больницы № 17 Роман Елисеев рассказал, что отделения, которые рассчитаны на 60 человек, на самом деле принимают значительно больше пациентов.
Мы стараемся не использовать койки в коридорах, ведь это неприятно для пациентов. Однако некоторые звонят в скорую и говорят, что готовы ложиться в коридор,
– отметил Елисеев.
Также в больнице ждали несколько лет открытия отделения детской травматологии. Однако вместо того, чтобы начать принимать детей – туда будут госпитализировать именно больных COVID-19.
В реанимации есть 30 коек, к каждой подведен кислород. Но сначала там должны закончить работу, также ждут оборудование ИВЛ, без которого реанимация работать не может. Поэтому сейчас это отделение не готово заработать.
В Харькове критическая ситуация с эпидемией: смотрите видео
COVID-19 в Харькове: главное
- За воскресенье, 11 апреля, в городе зафиксировали 415 новых заражений. В то же время в рабочие дни количество больных – примерно 1 500 человек.
- За сутки в Харьковской области умерли 29 больных.
- В Харькове активно составляли протоколы среди нарушителей карантина. К примеру, водители общественного транспорта перевозили больше людей, чем разрешено. За это их штрафовали на 17 тысяч гривен.
- В мэрии сделали послабления для заведений питания – те могут работать на вынос и организовывать летние террасы с соблюдением социальной дистанции.
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