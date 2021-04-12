На утро понедельника 12 апреля в городских больницах Харькова осталось лишь 2% свободных коек. Остальные 98% занимают люди в среднем и тяжелом состоянии.

Корреспондент Анна Черненко рассказала, что в больнице № 17 на выходных заработало хирургическое отделение для больных коронавирусом – там есть 60 коек. Буквально за 1 – 2 дня это отделение заполнилось уже на треть.

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Заведующий отделением больницы № 17 Роман Елисеев рассказал, что отделения, которые рассчитаны на 60 человек, на самом деле принимают значительно больше пациентов.

Мы стараемся не использовать койки в коридорах, ведь это неприятно для пациентов. Однако некоторые звонят в скорую и говорят, что готовы ложиться в коридор,

– отметил Елисеев.

Также в больнице ждали несколько лет открытия отделения детской травматологии. Однако вместо того, чтобы начать принимать детей – туда будут госпитализировать именно больных COVID-19.

В реанимации есть 30 коек, к каждой подведен кислород. Но сначала там должны закончить работу, также ждут оборудование ИВЛ, без которого реанимация работать не может. Поэтому сейчас это отделение не готово заработать.

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