Ученые обнаружили фактор, который не позволяет злокачественной опухоли образовывать вторичные очаги рака и формировать метастазы в соседних органах. Сейчас ученые работают над созданием препарата, который полностью будет блокировать метастазирование.

Ученые из Массачусетского технологического института изучали свойства защитной мембраны опухоли – "пленки", которая удерживает раковые клетки вместе по мере их деления и роста.

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Что известно о метастазировании

Прежде чем распространиться метастазами в соседние органы клетки должны прорвать защитную мембрану опухоли, однако ученые до сих пор не знают всех особенностей этого материала. Новые эксперименты с образцами клеток опухоли груди продемонстрировали, что внешне пленка эластична, а по мере расширения, наоборот, становится более жесткой.

Эксперименты показали, что мембрана приобретала более жесткие и прочные свойства по мере расширения.

Что это значит?

Тот факт, что мембрана становится более жесткой при расширении означает, что она может сдерживать рост опухоли и ее способность метастазировать.

Теперь можно думать над разработкой лекарств для усиления этого эффекта жесткости и прочности мембраны, чтобы предотвратить прорыв раковых клеток,

– заявил автор работы Гуо Мин.

Перспектива открытия

В дальнейших исследованиях ученые планируют изучить свойства мембраны на разных стадиях развития рака, а также его поведение вокруг здоровых тканей и органов, чтобы лучше понимать изменения защитной пленки по мере прогрессирования болезни.