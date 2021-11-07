"Сердцем" ребенка был аппарат
Операция продолжалась более 5 часов и была успешной. Об этой сложной и уникальной процедуре сообщили в Центре матери и ребенка имени Руднева. Ранее подобные хирургические вмешательства проводились только в Киеве.
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У спасенного малыша был врожденный порок сердца – дефект межжелудочковой перегородки. Поэтому он не мог дышать самостоятельно.
Днепровские кардиохирурги совместно со своими коллегами из Института сердца Минздрава Украины из Киева провели операцию на открытом сердце. Целых 5 часов "сердцем" ребенка был аппарат АИК (искусственное сердце и легкие).
Как чувствует себя младенец
Через сутки самочувствие ребенка улучшилось. Врачи говорят, что малыш чувствует себя хорошо и может самостоятельно дышать. Он понемногу поправляется.
Уникальная операция в Днепре / Фото Центра матери и ребенка
Аппарат, который был "сердцем" ребенка на несколько часов / Фото Центра матери и ребенка
Медикам удалось спасти ребенка / Фото Центра матери и ребенка