Остановить прогрессирование опухоли смогли с помощью распространенного паразита

Оказалось, если модифицировать токсоплазму, то это поможет остановить рост опухоли и одновременно сделает ее чувствительной к иммунотерапии. Первые результаты показали эффективность в борьбе с меланомой, раком легких и кишечника.

Распространенный паразит может стать основой нового лечения рака

Toxoplasma gondii – распространенный паразит, который не представляет серьезной опасности для человека, за исключением беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом. В настоящее время международная группа ученых показала, что Toxoplasma gondii может создать условия для сильного иммунного ответа на рак и повышения эффективности иммунотерапии для про холодных опухолей, которые обычно не реагируют на лечение ингибиторами иммунных контрольных точек.

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Каким образом ученые увидели связь

Команда создала мутантный штамм Toxoplasma gondii, который имеет ограниченную способность расти в культивируемых клетках или вызывать заболевания, но при этом способен манипулировать иммунной системой хозяина.

Эксперименты на моделях мышей показали, что инъекция мутантной версии опухоли вызывает воспалительную реакцию не только в месте инъекции, но и в отдаленных вторичных очагах, повышая чувствительность к иммунотерапии.

Результаты лечения рака

В результате комбинированного подхода ученые смогли замедлить прогрессирование рака и увеличить продолжительность жизни грызунов.

Эффективность продемонстрировали на моделях меланомы, рака легких и толстой кишки, однако потенциал терапии можно применить к различным типам рака, заявили авторы.

В дальнейшем ученые проведут дополнительные исследования, чтобы подтвердить эту гипотезу и оценить безопасность терапии для человека.