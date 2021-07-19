Что известно об отказе от вакцины
В общем Испания планировала закупку 31 миллиона доз вакцины против коронавируса производства AstraZeneca, но из-за сообщения в СМИ о побочных эффектах после вакцинации этим препаратом, власти страны решили отказаться от него.
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Сейчас вакцину AstraZeneca в Испании используют для завершения прививки населения в возрасте от 60 до 69 лет.
Остальные дозы препарата Испания передаст "третьим странам" в рамках глобального механизма COVAX.
Что известно об осложнениях после вакцины AstraZeneca
- В ЕС, некоторые европейские страны начали прекращать использование данной вакцины. Причиной стало образование тромбов.
- 6 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам тоже заявило о связи между вакциной и случаями тромбоза.
- Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин заявил, что связь "возможна, но не подтверждена". Тем более, что риск минималеный.
- Великобритания и Бельгия установили ограничения по возрасту на вакцинацию.
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