Что известно об отказе от вакцины

В общем Испания планировала закупку 31 миллиона доз вакцины против коронавируса производства AstraZeneca, но из-за сообщения в СМИ о побочных эффектах после вакцинации этим препаратом, власти страны решили отказаться от него.

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Сейчас вакцину AstraZeneca в Испании используют для завершения прививки населения в возрасте от 60 до 69 лет.

Остальные дозы препарата Испания передаст "третьим странам" в рамках глобального механизма COVAX.

Справка: в Испании почти 4 миллиона человек вакцинировали AstraZeneca. Всего страна получила 10 миллионов доз этой вакцины.

Что известно об осложнениях после вакцины AstraZeneca

В ЕС, некоторые европейские страны начали прекращать использование данной вакцины. Причиной стало образование тромбов.

6 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам тоже заявило о связи между вакциной и случаями тромбоза.

Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин заявил, что связь "возможна, но не подтверждена". Тем более, что риск минималеный.

Великобритания и Бельгия установили ограничения по возрасту на вакцинацию.

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