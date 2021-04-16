Остатков не будет, – Ляшко про интервал между прививкой вакциной Pfizer
Первую партию вакцины компании Pfizer сегодня, 16 апреля, доставили Украине в рамках инициативы COVAX. Эту партию разделят на две прививки с интервалом в 25 дней.
Источник:24 канал
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что эту партию вакцины получат жители и работники домов престарелых, спасатели и пограничники.
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Партию вакцины разделят на две прививки с интервалом в 25 дней. Виктор Ляшко также заявил, что остатков вакцины не будет.
Никаких остатков вакцины не будет. Четко и понятно распланировано сегодня, кто вакцинируется. Сегодня вакцинируются люди в домах престарелых. После этого вакцинируется Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Государственная пограничная служба как критические для государства инфраструктуры,
– сказал главный санитарный врач.
Так, первой партией вакцины от Pfizer можно вакцинировать против коронавируса 58,5 украинцев Первые прививки вакциной против COVID-19 от Pfizer начнутся в Украине 18 апреля.
Что известно о вакцине от Pfizer
- По последним данным, эффективность препарата против легкой формы коронавируса составляет 91,3%. Против тяжелой – 100%. Также важно, что она эффективна против "южноафриканского" штамма.
- Действующее вещество препарата – мРНК. Это молекула, которая учит клетки производить коронавирусные белки, которые необходимы для формирования иммунитета.
- Всего Украина должна получить 10 миллионов доз этой вакцины.
- Сейчас она считается самой эффективной и безопасной.
План вакцинации от коронавируса / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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