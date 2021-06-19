Соответственно, покупать грибы на стихийном рынке в ведомстве не советуют. Равно как и выходить за ними на "охоту".

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Но если вы таки решили взять корзину и пойти по грибы, необходимо знать несколько основных правил:

  • Собирайте только те грибы, которые хорошо знаете. Внимательно проверьте их еще дома.
  • Не берите слишком молодые или старые грибы – их легко перепутать с ядовитыми.
  • Грибы впитывают ядовитые вещества, в частности тяжелые металлы. Поэтому не собирайте их вблизи трасс, промпредприятий или загрязненных территорий.
  • Не собирайте грибы в сухую погоду. Тогда в них большая концентрация токсинов.

Как лучше готовить грибы

Грибы любят свежесть, поэтому готовить их стоит в течение первых суток после сбора. После приготовления храните грибы в холодильнике, но не более суток.

Обваривайте их в подсоленной воде не менее трех раз по пол часа.

Симптомы отравления грибами:

  • тошнота;
  • рвота;
  • резкая боль в животе;
  • диарея;
  • головокружение;
  • повышение температуры тела;
  • снижение пульса;
  • духота;
  • судороги;
  • отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);
  • бред, появление галлюцинаций, головная боль.

Что делать перед приездом скорой помощи?

Пока врачи едут, промойте желудок обычной водой. Соблюдайте постельный режим и пейте много жидкости, чтобы восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины. Примите активированный уголь или другие сорбенты.

Пить алкоголь, есть любую пищу или молочные продукты категорически запрещается – это только ускорит всасывание токсинов в организм.


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