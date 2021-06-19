Осторожно, грибы: как выбрать, чтобы не отравиться

Дождливое и теплое лето – сезон грибов. В Минздраве говорят, что самые безопасные грибы можно найти в магазинах, поскольку в торговых сетях они проходят специальную проверку. Так что там вы точно не приобретете ядовитые.

Соответственно, покупать грибы на стихийном рынке в ведомстве не советуют. Равно как и выходить за ними на "охоту".

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Но если вы таки решили взять корзину и пойти по грибы, необходимо знать несколько основных правил:

Собирайте только те грибы, которые хорошо знаете. Внимательно проверьте их еще дома.

Не берите слишком молодые или старые грибы – их легко перепутать с ядовитыми.

Грибы впитывают ядовитые вещества, в частности тяжелые металлы. Поэтому не собирайте их вблизи трасс, промпредприятий или загрязненных территорий.

Не собирайте грибы в сухую погоду. Тогда в них большая концентрация токсинов.

Как лучше готовить грибы

Грибы любят свежесть, поэтому готовить их стоит в течение первых суток после сбора. После приготовления храните грибы в холодильнике, но не более суток.

Обваривайте их в подсоленной воде не менее трех раз по пол часа.

Симптомы отравления грибами:

тошнота;

рвота;

резкая боль в животе;

диарея;

головокружение;

повышение температуры тела;

снижение пульса;

духота;

судороги;

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);

бред, появление галлюцинаций, головная боль.

Что делать перед приездом скорой помощи?

Пока врачи едут, промойте желудок обычной водой. Соблюдайте постельный режим и пейте много жидкости, чтобы восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины. Примите активированный уголь или другие сорбенты.

Пить алкоголь, есть любую пищу или молочные продукты категорически запрещается – это только ускорит всасывание токсинов в организм.

Все, что стоит знать об опасных грибах и их подробное описание можно прочитать и даже увидеть в брошюре Центра общественного здоровья



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