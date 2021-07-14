Впрочем, никаких подтверждений этой информации сейчас нет. Более того, фейк уже опровергали независимые международные фактчекеры.
Внимание Украинцам могут разрешить свободный въезд в Евросоюз, – СМИ
Что говорят международной компании
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила, что не знает об авиакомпаниях, которые рассматривали бы подобный запрет для вакцинированных. Наоборот – ассоциация поддерживает неограниченный доступ к путешествиям для вакцинированных.
Австралийские авиакомпании также отрицают, что они якобы собирались запретить летать вакцинированным.
Более того, Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) рекомендуют не путешествовать до получения вакцины. Полностью привитые люди с меньшей вероятностью инфицируются и распространяют COVID-19.
Важно Что надо знать украинским туристам о путешествиях за границу в 2021 году: полезные советы от МИД
Может ли образоваться тромб на высоте
Отмечают, что тромбоз глубоких вен действительно является риском для некоторых пассажиров, путешествующих на большие расстояния – те могут неподвижно долго сидеть в ограниченном. Но это не те тромбы, которые в редких случаях могут образоваться после вакцинации против COVID-19.