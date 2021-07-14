Осторожно, это фейк: авиакомпании хотят запретить летать вакцинированным из-за риска тромбозов

В сети распространяют ложную информацию о том, что авиакомпании якобы начали переговоры о запрете летать вакцинированным. Причина – якобы из-за образования тромбов на больших высотах.

Впрочем, никаких подтверждений этой информации сейчас нет. Более того, фейк уже опровергали независимые международные фактчекеры.

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Что говорят международной компании

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила, что не знает об авиакомпаниях, которые рассматривали бы подобный запрет для вакцинированных. Наоборот – ассоциация поддерживает неограниченный доступ к путешествиям для вакцинированных.

IATA – это торговая ассоциация, которая представляет 290 авиакомпаний по всему миру. Это 82% от общего объема воздушного движения в мире.

Австралийские авиакомпании также отрицают, что они якобы собирались запретить летать вакцинированным.

Более того, Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) рекомендуют не путешествовать до получения вакцины. Полностью привитые люди с меньшей вероятностью инфицируются и распространяют COVID-19.

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Может ли образоваться тромб на высоте

Отмечают, что тромбоз глубоких вен действительно является риском для некоторых пассажиров, путешествующих на большие расстояния – те могут неподвижно долго сидеть в ограниченном. Но это не те тромбы, которые в редких случаях могут образоваться после вакцинации против COVID-19.

Нет доказательств того, что авиаперевозки могут увеличить риск образования тромбов у людей, получивших вакцины против COVID-19.