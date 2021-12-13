В целом в стране обнаружили 6 инфицированных штаммом Омикрон. У каждого из них заболевание протекает в легкой форме.
Внимание Врожденный и приобретенный иммунитет: в чем разница
В каких городах зафиксировали случаи Омикрона
- В Стамбуле – 1,
- В Измире – 5.
Во всех 6 случаях госпитализация не потребовалась. Заболевание протекает в легкой форме, пациенты под амбулаторным наблюдением,
– заявил Фахреттин Коджа.
Министр призвал граждан соблюдать все установленные эпидемиологические требования и ограничения.
Ситуация с коронавирусом в Турции
За минувшие сутки, 12 декабря, в Турции обнаружили почти 18 тысяч новых больных коронавирусом. 182 человека умерли, взамен почти 22 648 инфицированных выздоровели. В настоящее время 82,03% взрослого населения страны полностью иммунизировано от коронавируса.
Штамм коронавируса Омикрон: основное
- По последним данным, Омикрон был зафиксирован в 63 странах мира.
- Новый вариант B.1.1.529 впервые зафиксировали учёные из Имперского колледжа Лондона.
- Омикрон отличается от других штаммов тем, что содержит более 50 мутаций. Среди них 32 изменения в спаечном белке SARS-CoV-2.
- Вариант коронавируса Омикрон в 4,2 раза больше передается на ранней стадии, чем дельта.
- В ВОЗ говорят, что новый вариант коронавируса Омикрон распространяется быстрее Дельты. Но, несмотря на это, он не так опасен – скачок заболеваемости в Южной Африке не повлек за собой рост госпитализаций.
- Предыдущие исследования показывают, что новый штамм способен снижать эффективность уже разработанных вакцин против коронавируса.