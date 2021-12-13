В целом в стране обнаружили 6 инфицированных штаммом Омикрон. У каждого из них заболевание протекает в легкой форме.

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В каких городах зафиксировали случаи Омикрона

В Стамбуле – 1,

В Измире – 5.

Во всех 6 случаях госпитализация не потребовалась. Заболевание протекает в легкой форме, пациенты под амбулаторным наблюдением,

– заявил Фахреттин Коджа.

Министр призвал граждан соблюдать все установленные эпидемиологические требования и ограничения.

Ситуация с коронавирусом в Турции

За минувшие сутки, 12 декабря, в Турции обнаружили почти 18 тысяч новых больных коронавирусом. 182 человека умерли, взамен почти 22 648 инфицированных выздоровели. В настоящее время 82,03% взрослого населения страны полностью иммунизировано от коронавируса.

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