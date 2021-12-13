Осторожно, Омикрон: новый штамм обнаружили в нескольких городах Турции

13 декабря 2021 , 12:40
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Источник:

Akşam

В Турции зарегистрировали первые случаи заражения штаммом коронавируса Омикрон. Информацию подтвердил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

В целом в стране обнаружили 6 инфицированных штаммом Омикрон. У каждого из них заболевание протекает в легкой форме.

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В каких городах зафиксировали случаи Омикрона

  • В Стамбуле – 1,
  • В Измире – 5.

Во всех 6 случаях госпитализация не потребовалась. Заболевание протекает в легкой форме, пациенты под амбулаторным наблюдением,
– заявил Фахреттин Коджа.

Министр призвал граждан соблюдать все установленные эпидемиологические требования и ограничения.

Ситуация с коронавирусом в Турции

За минувшие сутки, 12 декабря, в Турции обнаружили почти 18 тысяч новых больных коронавирусом. 182 человека умерли, взамен почти 22 648 инфицированных выздоровели. В настоящее время 82,03% взрослого населения страны полностью иммунизировано от коронавируса.

Штамм коронавируса Омикрон: основное 

  • По последним данным, Омикрон был зафиксирован в 63 странах мира.
  • Новый вариант B.1.1.529 впервые зафиксировали учёные из Имперского колледжа Лондона.
  • Омикрон отличается от других штаммов тем, что содержит более 50 мутаций. Среди них 32 изменения в спаечном белке SARS-CoV-2.
  • Вариант коронавируса Омикрон в 4,2 раза больше передается на ранней стадии, чем дельта.
  • В ВОЗ говорят, что новый вариант коронавируса Омикрон распространяется быстрее Дельты. Но, несмотря на это, он не так опасен – скачок заболеваемости в Южной Африке не повлек за собой рост госпитализаций.
  • Предыдущие исследования показывают, что новый штамм способен снижать эффективность уже разработанных вакцин против коронавируса.
Автор: Анастасія Кушпіт