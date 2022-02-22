Они обнаружили не только изменения в коммуникационных областях мозга, но и в динамических процессах: разные связи вели себя по-разному во время острого стресса. По этому ученые смогли определить, насколько человек восприимчив к негативному настрою и насколько это повышает риск психических заболеваний.

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Новое исследование мозга

До сих пор специалисты мало знали о динамических процессах в мозге во время острого стресса. Исследования обычно сосредоточены на областях мозга, которые активны в определенный момент времени. Однако теперь ученые наблюдали за тем, что происходит в мозге в течение всего периода стрессовой ситуации, например, во время решения математической задачи.

Участникам было предложено решать математические задачи под давлением, находясь внутри магнитно-резонансного сканера. Динамическая реакция сетей мозга у участников исследования отличалась. Ученые смогли связать ответы с тем, насколько тревожными или депрессивными были участники.

Стресс изменяет мозг

Известно, что чем сложнее основной темперамент человека, тем выше риск психических заболеваний.

Мы смогли впервые показать, насколько важны индивидуальные модели стрессовой реакции мозга, она заключается в том, чтобы уменьшить влияние и последствия стресса. В будущем мы могли бы использовать наши динамические модели реакции мозга для изучения, например, целенаправленного воздействия лекарств, которые могут улучшить стрессовую реакцию у лиц с высоким риском,

– отметили ученые.

В исследование ученые включили людей с аффективными расстройствами, такими как депрессия и тревожные расстройства, и без них. В дополнение к магнитно-резонансной томографии они измеряли уровень гормона стресса кортизола и частоту сердечных сокращений.

Ранее ученые из Университета Питтсбурга провели масштабное исследование и определили, что физические упражнения могут помочь сохранить память в пожилом возрасте.