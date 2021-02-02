Ученые обнаружили, что ЛСД буквально меняет определенные функции мозга. Это вещество открывает для него возможность действовать вне рамок, которые диктует анатомия.

Источник: Science Alert

ЛСД меняет состояние динамической интеграции и сегрегации в мозгу человека. Технологии нейровизуализации, в частности функциональная МРТ, позволили заглянуть в мозг и понять, что происходит, когда привычные функциональные связи нарушаются.

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Согласно теории динамической функциональной связи, феномены мозга демонстрируют состояния функциональной связи. Они меняются подобного тому, как меняется текучий поток сознания.

Когда это происходит, человеческий мозг должен интегрировать эту информацию в форму понимания, но при этом расщепить ее, отделив определенные сенсорные потоки друг от друга для взаимодействия с нервной системой.

Ученые провели необычный эксперимент

К исследованию привлекли группу из 20 здоровых добровольцев. Каждому из них провели сканирование мозга во время 2 отдельных сеансов.

Сначала участники получали плацебо, а затем им давали активно дозу ЛСД.

Ученые обнаружили, что психоделик освободил функциональные связи мозга от ограничений структурной связи. Поэтому тот способ, в который мозг уравновешивает интеграцию и сегрегацию, изменился.

Ученые добавили, что хорошо известное ощущение "растворения эго", которое индуцирует ЛСД, коррелирует с изменениями нейронных сетей в состоянии высокой глобальной интеграции.

Словом, измененное состояние сознания может считаться аномальным увеличением функциональной сложности мозга. Так называемое "растворение эго" во время психоделического "трипа" может быть субъективным опытом мозга, который пытается запустить динамику сегрегации и отделяет структуру мозга от его функции. При этом способность интегрировать и объединять различные потоки информации в единое целое снижается.