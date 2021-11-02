У большинства мужчин длина пениса без эрекции составляет около 9 сантиметров. Средний размер полового члена в эрегированном состоянии колеблется от 13 до 18 сантиметров, стандартная длина – 13,2 см, в обхвате – 11,7 сантиметра.

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Генетика и гормоны

Если у отца был большой или маленький пенис – не факт, что это семейное. Размер полового члена определяет комбинация генов, полученных от обоих родителей. У двух родных братьев размер и форма пениса могут отличаться.

Половой член активнее всего растет в период полового созревания: с 11 до 18 лет, а прекращает в 21 год. На рост влияет уровень половых гормонов: тестостерона и соматотропного гормона, или гормона роста. Иногда уровень тестостерона у мужчин ниже нормы. Это может быть из-за естественных гормональных колебаний в период полового дозирования.

Другие факторы

некоторые лекарства, например, антидепрессанты, лекарства против СДВГ, анаболические стероиды, препараты против язвы желудка;

алкоголь и наркотики: амфетамин, героин, марихуана;

гипогонадизм – состояние, при котором яички не вырабатывают достаточного количества тестостерона;

гипотиреоз – когда щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормона тироксина;

опухоли;

недоедание или голодание;

значение имеет и питание в утробе матери.

Мифы о размере члена

Миф №1. У африканцев огромные члены. Нет это не так. Раса не влияет на размер члена. Нет научных данных, которые бы подтвердили, что у чернокожих мужчин пенис больше, чем у светлокожих. Средняя длина африканского пениса в состоянии эрекции составляет 13 сантиметров.

Миф № 2. Размер пениса зависит от размера носа или ступни. Между размером пениса и размером носа, ступни или любой другой части тела мужчины нет никакой связи.

Миф №3. От мастурбации растет член. Мастурбация не способствует росту полового члена и не препятствует ему. Частота мастурбации тоже не имеет значения.

Миф № 4. Чем крупнее пенис – тем мужчина привлекательней для женщин. 45% мужчин недовольны размером своего пениса и хотели бы, чтобы он был больше. Хотя на самом деле 95% из них попадают в средний размерный диапазон. При этом лишь 15% женщин недовольны размером пениса своего партнера.

Как увеличить размер члена

Большинство методов увеличения пениса неэффективны, а некоторые могут повредить его. Спорными являются данные и о хирургическом увеличении. В лучшем случае операция может добавить сантиметр к неэрегированному пенису, но не изменит фактическую длину. Однако операция может привести к осложнениям – инфекции, рубцеванию, потере чувствительности и эректильной дисфункции.

А вот что может помочь: