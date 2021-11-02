От чего зависит размер пениса
Источник:Very Well Health
Размер пениса в значительной степени зависит от генетики, но влияют и другие факторы. Гормоны, образ жизни и даже окружающая среда также могут влиять на размер пениса.
У большинства мужчин длина пениса без эрекции составляет около 9 сантиметров. Средний размер полового члена в эрегированном состоянии колеблется от 13 до 18 сантиметров, стандартная длина – 13,2 см, в обхвате – 11,7 сантиметра.
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Генетика и гормоны
Если у отца был большой или маленький пенис – не факт, что это семейное. Размер полового члена определяет комбинация генов, полученных от обоих родителей. У двух родных братьев размер и форма пениса могут отличаться.
Половой член активнее всего растет в период полового созревания: с 11 до 18 лет, а прекращает в 21 год. На рост влияет уровень половых гормонов: тестостерона и соматотропного гормона, или гормона роста. Иногда уровень тестостерона у мужчин ниже нормы. Это может быть из-за естественных гормональных колебаний в период полового дозирования.
Другие факторы
- некоторые лекарства, например, антидепрессанты, лекарства против СДВГ, анаболические стероиды, препараты против язвы желудка;
- алкоголь и наркотики: амфетамин, героин, марихуана;
- гипогонадизм – состояние, при котором яички не вырабатывают достаточного количества тестостерона;
- гипотиреоз – когда щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормона тироксина;
- опухоли;
- недоедание или голодание;
- значение имеет и питание в утробе матери.
Мифы о размере члена
Миф №1. У африканцев огромные члены. Нет это не так. Раса не влияет на размер члена. Нет научных данных, которые бы подтвердили, что у чернокожих мужчин пенис больше, чем у светлокожих. Средняя длина африканского пениса в состоянии эрекции составляет 13 сантиметров.
Миф № 2. Размер пениса зависит от размера носа или ступни. Между размером пениса и размером носа, ступни или любой другой части тела мужчины нет никакой связи.
Миф №3. От мастурбации растет член. Мастурбация не способствует росту полового члена и не препятствует ему. Частота мастурбации тоже не имеет значения.
Миф № 4. Чем крупнее пенис – тем мужчина привлекательней для женщин. 45% мужчин недовольны размером своего пениса и хотели бы, чтобы он был больше. Хотя на самом деле 95% из них попадают в средний размерный диапазон. При этом лишь 15% женщин недовольны размером пениса своего партнера.
Как увеличить размер члена
Большинство методов увеличения пениса неэффективны, а некоторые могут повредить его. Спорными являются данные и о хирургическом увеличении. В лучшем случае операция может добавить сантиметр к неэрегированному пенису, но не изменит фактическую длину. Однако операция может привести к осложнениям – инфекции, рубцеванию, потере чувствительности и эректильной дисфункции.
А вот что может помочь:
- Если мужчина имеет избыточный вес или "пивной живот", пенис может казаться короче, чем на самом деле. Поэтому можно попробовать улучшить свою физическую форму.
- Если хочется, чтобы член выглядел эффектнее, можно побрить лобок. Из-за волос пенис кажется меньше.
- А еще он выглядит меньше, если смотреть на него сверху. Можно раздеться и посмотреть на него в зеркало сбоку – это может помочь избавиться от комплексов.