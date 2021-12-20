Ученые провели опыты на гуманизированных мышах и выявили, от чего зависит тяжелое течение коронавируса. Оказалось, что причина в макрофагах.

Воспалительные макрофаги, которые необходимы для сдерживания коронавирусной инфекции на ранних стадиях, впоследствии влияют на иммунопатологию.

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Ученые из Медицинской школы Йельского университета (США) провели опыты на гуманизированных мышах, которые имеют иммунную систему, подобную человеческой. Эти животные могут воспроизводить врожденные и адаптивные иммунные ответы человека на тяжелую форму COVID-19 на срок до 28 дней после заражения. Кроме этого, грызуны имеют ключевые особенности хронического коронавируса – от потери веса до патологии легких и фиброза.

Результаты исследования:

У мышей, которые заболели коронавирусом в тяжелой форме, обнаружили такие последствия, как: повреждение легких, потеря веса и усиленный стойкий воспалительный иммунный ответ.

Исследователи полагают, что причина в воспалительной реакции на SARS-CoV-2 – макрофаги (клетки соединительной ткани), которые имеют решающее значение для сдерживания инфекции на ранних стадиях, повлияли на иммунопатологию.

Тех самых подопытных подвергли лечению антителами

Тех же модельных животных использовали для изучения терапевтических препаратов – моноклональных антител, полученных от переболевших пациентов, и дексаметазона (синтетический глюкокортикостероид, который обладает противовоспалительным и иммунодепрессивным действием).

Антитела были эффективными только тогда, когда их вводили до заражения или сразу после.

В то же время стероиды наоборот – если больные получали их на более поздних стадиях коронавируса. На ранних стадиях дексаметазон оказался роковым для испытуемых, поскольку подавлял начальный иммунный ответ, ответственный в борьбе с вирусом. Но он помогал вылечиться впоследствии, заглушая воспалительную реакцию, которая приводила к повреждению органов.