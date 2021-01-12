Тяжесть коронавирусной болезни зависит от длины теломеров так называемых "наконечников" ДНК, которые защищают хромосомы от повреждений

Коронавирус повреждает теломеры

К такому выводу пришли испанские ученые. Обычно теломеры уменьшаются по мере старения, но в случае тяжелого течения COVID-19 такая тенденция наблюдалась независимо от возраста человека. Открытие указывает на новые варианты лечения COVID-19 с осложнениями.

К теме Невидимый враг: почему происходит "тихая гипоксия" при COVID-19

Каким образом COVID-19 влияет на теломеры

Одним из последствий вирусной инфекции является сокращение теломеров, что, в свою очередь, препятствует регенерации ткани легких и вызывает у некоторых пациентов более длительные осложнения.

Ученые проанализировали теломеры 89 инфицированных COVID-19 пациентов и обнаружили, что они были короче у тех людей, которые тяжело переболели COVID-19. При этом возраст больных никак не влиял на эту закономерность.

Примечательно, что пациенты с тяжелой формой COVID-19 всегда имели более короткие теломеры в разном возрасте по сравнению с пациентами с легкой формой болезни.

Почему важны теломеры

Обычно теломеры интересуют ученых при изучении процессов старения, ведь длину теломеров связывают со старением – каждый раз при делении клетки теломеры укорачиваются и постепенно клетка повреждается и перестает делиться.



Тяжесть течения коронавируса зависит от длины теломеров / Фото CNIO

Замедление и остановка процесса регенерации тканей из-за нарушения деления клеток приводит к старению.

Новые результаты исследования согласовываются с предыдущими данными о том, что одной из причин фиброза легких (в том числе характерных для COVID-19) является повреждение теломеров клеток, которые участвуют в процессе регенерации ткани легких.

Эти клетки называют пневмоцитами типа II и именно их SARS-CoV-2 использует для инфицирования.