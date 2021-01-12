От чего зависит тяжесть течения коронавируса: известен еще один фактор
Тяжесть коронавирусной болезни зависит от длины теломеров так называемых "наконечников" ДНК, которые защищают хромосомы от повреждений
Коронавирус повреждает теломеры
К такому выводу пришли испанские ученые. Обычно теломеры уменьшаются по мере старения, но в случае тяжелого течения COVID-19 такая тенденция наблюдалась независимо от возраста человека. Открытие указывает на новые варианты лечения COVID-19 с осложнениями.
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Каким образом COVID-19 влияет на теломеры
Одним из последствий вирусной инфекции является сокращение теломеров, что, в свою очередь, препятствует регенерации ткани легких и вызывает у некоторых пациентов более длительные осложнения.
Ученые проанализировали теломеры 89 инфицированных COVID-19 пациентов и обнаружили, что они были короче у тех людей, которые тяжело переболели COVID-19. При этом возраст больных никак не влиял на эту закономерность.
Почему важны теломеры
Обычно теломеры интересуют ученых при изучении процессов старения, ведь длину теломеров связывают со старением – каждый раз при делении клетки теломеры укорачиваются и постепенно клетка повреждается и перестает делиться.
Тяжесть течения коронавируса зависит от длины теломеров / Фото CNIO
Замедление и остановка процесса регенерации тканей из-за нарушения деления клеток приводит к старению.
Новые результаты исследования согласовываются с предыдущими данными о том, что одной из причин фиброза легких (в том числе характерных для COVID-19) является повреждение теломеров клеток, которые участвуют в процессе регенерации ткани легких.
Эти клетки называют пневмоцитами типа II и именно их SARS-CoV-2 использует для инфицирования.
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