От COVID-19 могут вакцинировать в аптеках, – Минздрав

В Украине планируют запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках. Хотят там открыть пункты прививки.

Впрочем, этот вопрос еще находится на рассмотрении. Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Роман Родина.

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Он отметил, что окончательного решения пока нет. Впрочем, уже прорабатывают именно нормативные моменты.

То есть, как это лучше разрешить, чтобы можно было вакцинироваться даже в аптеках,

– объяснил Родина.

Тем более, как отметил гендиректор ЦОЗ, когда будет сезон гриппа, вакцинация также будет актуальна осенью.

В целом в Украине, по его словам, работают примерно 1 200 – 1 300 пунктов вакцинации. Кроме этого, есть еще почти 600 мобильных бригад и 200 центров массовой вакцинации.

Вакцинация в Украине: главное

Иммунизация населения против коронавируса началась в Украине 24 февраля 2021 года.

В начале апреля Минздрав заявил о том, что хотят обеспечить возможность прививки 60 – 70% взрослого населения Украины до конца 2021 года.

Глава Минздрава Виктор Ляшко пообещал вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.

С начала прививочной кампании в Украине вакцинировали 2 476 634 человек. Полностью иммунизировали – 1 305 882 граждан страны.

Сейчас в Украине проводят прививку такими препаратами AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer-BioNTech и CoronaVac/Sinovac Biotech.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала