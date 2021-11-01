Заметим, что это только зарегистрированные случаи смертей. Поскольку во многих странах есть проблемы с тестированием, реальное количество умерших может быть значительно выше. Согласно заявлению ВОЗ, смертность от коронавируса в 2 – 3 раза выше официальных данных.

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Сравнение смертности от коронавируса с другими смертельными болезнями 21 века

Грипп и коронавирусы

Число умерших от COVID-19 значительно превышает количество других вирусных эпидемий в 21 веке.

К примеру, свиной грипп H1N1, вызвавший пандемию в 2009 году, унес жизни 18 500 человек. Это официальная статистика. По данным ученых, реальное количество умерших может колебаться между 151 700 и 575 400.

В 2002 – 2003 годах коронавирус SARS (тяжелый острый респираторный синдром), также вспыхнувший в Китае, убил 774 человека.

Число жертв от COVID-19 чаще всего сравнивают с сезонным гриппом. Но ежегодно от него умирают от 290 тысяч до 650 тысяч человек по всему миру.

Тропические вирусы

Число погибших от COVID-19 намного выше, чем от смертельной геморрагической лихорадки Эбола, впервые обнаруженной в 1976 году.

Последняя большая вспышка лихорадки Эбола унесла жизни почти 2 300 человек в Демократической Республике Конго в период с августа 2018 года по июнь 2020 года. За четыре десятилетия в результате периодических вспышек Эболы скончались около 15 300 человек.

При этом следует заметить, что уровень смертности от вируса Эбола намного выше, чем от COVID-19 – инфекция уносит жизни около 50% больных. Но Эбола менее заразна, чем другие вирусные заболевания – она передается при тесном контакте, а не воздушно-капельным путем.

Остальные тропические вирусы, такие как лихорадка денге, также вызывают меньшее количество погибших. Эта инфекция передается комарами и в связи с глобальным потеплением заболеваемость лихорадкой денге значительно возросла за последние два десятилетия. Но ежегодно от недуга умирает всего несколько тысяч человек. Согласно последним данным ВОЗ, в 2015 году от нее скончались 4 032 больных.

СПИД и гепатит

В настоящее время СПИД считается самой смертоносной эпидемией современности. С 1980 года по всему миру 36,3 миллиона человек скончались от болезни, поражающей иммунную систему и не поддающейся лечению.

Эффективная вакцина до сих пор не найдена, но при регулярном приеме ретровирусных препаратов можно остановить болезнь и значительно снизить риск заражения.

С 2004 года, когда зафиксировали пиковую смертность от СПИДа (1,7 миллиона умерших в год), ретровирусные препараты значительно снизили ежегодное количество умерших. В 2020 году в мире зарегистрировали 680 тысяч умерших от СПИДа.

Вирусы гепатита B и C, преимущественно передаваемые через кровь, также несут высокую смертность – ежегодно они убивают более 1 миллиона человек.

Заметим, что впервые Китай сообщил о вспышке тогда еще неизвестного вируса SARS-CoV-2 в декабре 2019 года. За первый год болезнь унесла жизни около 2 миллионов человек. По состоянию на 1 ноября общее количество умерших составляет уже 5 016 892.

Не нужно быть математиком для того, чтобы признать коронавирус самой смертоносной инфекцией настоящего времени. От болезни будут умирать многие люди, пока население планеты не выработает коллективный иммунитет к болезни, а ученые изобретут эффективную терапию для лечения инфекции у тяжелых больных.

Все, что мы можем сделать для снижения смертности сейчас – это носить маски, мыть руки, вакцинироваться, держать социальную дистанцию ​​и сохранять спокойствие.