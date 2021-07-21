От деменции страдает больше молодых людей, чем считалось

Деменцию называют ранней, когда она развивается у людей моложе 65 лет. Ее начало влияет на все аспекты жизни человека, включая семейные отношения и работу.

Однако диагностика этого состояния часто отсрочена: деменцию с ранним началом могут диагностировать через 2 – 6 лет после появления симптомов. Это связано с тем, что ее принято считать болезнью старых людей.

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Почему возникает деменция в молодом возрасте

Деменция с ранним началом связана с:

большой вероятностью редких форм деменции, влияющих на поведение и на социальную жизнь;

частыми семейными случаями деменции;

сложностями на работе как у больного человека, так и у его партнера;

серьезными финансовыми трудностями, связанными, например, с займами и детьми;

наличием у больного молодой и зависимой от него семьи;

сильным психологическим давлением на членов семьи.

Ученые из Нидерландов проанализировали данные 95 исследований, которые охватили более 2,7 миллиона пациентов. Исследования включали информацию о различных типах деменции: фронтотемпоральная, сосудистая, болезни Альцгеймера и др.

Сколько людей имеют раннюю деменцию

Согласно их подсчетам, распространенность деменции у людей в возрасте 30 – 64 лет 119 на 100 тысяч человек. Это означает, что с деменцией с ранним началом сейчас живет около 3,9 миллиона человек.

В возрастных подгруппах распространенность отличалась: среди людей 30 – 34 лет – 1,1 на 100 тысяч;

60 – 64 лет – 74 на 100 тысяч;

У мужчин и женщин риск деменции с ранним началом примерно одинаков.

Ученые отметили, что полученные ими данные выше, чем ожидалось ранее. Однако они считают, что новые цифры также являются заниженными в связи с нехваткой качественных исследований. По их мнению, четкие данные должны помочь улучшить помощь людям, страдающим от ранней деменции.