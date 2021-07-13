От друзей до влюбленных: две трети романтических отношений начинались с дружбы
В фильмах часто показывают романтику, которая искрится, когда встречаются двое незнакомцев. Однако супружеские пары в реальной жизни гораздо чаще сперва начинают дружить.
Почти 70% пар были друзьями до того, как начать отношения. При этом дружба, особенно среди молодых людей, была долгой и длилась 1 – 2 года.
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Оказалось, что люди предпочитают заводить отношения со знакомыми, а не искать пару в интернете или в общественных местах.
Новое видение на отношения
Специалисты заметили, что большинство исследований, затрагивающих тему романтических отношений между людьми, сосредоточены на внезапной "Искре", возникающей между людьми. Мало кто рассматривает отношения с другой перспективы.
Возможно, у нас есть хорошее понимание того, как незнакомцы начинают встречаться, но большинство отношений просто не так начинаются,
– рассказал Дану Энтони Стинсон, автор исследования.
Неожиданные результаты исследования
Поэтому команда провела собственное исследование. Ученые опросили почти 2 тысячи студентов. Так, 68% респондентов сообщили, что их нынешние или последние романтические отношения начались с дружбы.
Пол, уровень образования и национальность особо не влияли на ответы. Среди представителей ЛГБТ-сообщества показатель оказался выше – 85% пар были друзьями до начала отношений.
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Сначала пары не планировали встречаться
Студенты дружили в течение нескольких лет до того, как стать парой. При знакомстве они не считали партнера привлекательным и не планировали отношения. Поэтому, их чувства друг к другу с самого начала не были романтичными.
"Наши исследования показывают, что границы между дружбой и романтикой размыты. Думаю, это заставляет переосмыслить предположения о том, что определяет хорошую дружбу и хорошие отношения, – считает Стинсон.