От галлюцинаций до потери памяти: COVID-19 может иметь более 200 симптомов

Тщательное исследование британских ученых свидетельствует о том, что коронавирус может иметь более 200 различных симптомов. Включая галлюцинации и потерю памяти.

Симптомы могут длиться полгода

В частности, ученые подтвердили, что коронавирусная инфекция может поражать 10 систем органов организма, а треть симптомов может влиять на пациентов как минимум полгода.

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Кроме того, некоторые люди могут испытывать симптомы коронавируса через 16 месяцев после инфицирования, а десятки тысяч пациентов могут даже не знать, что причиной тому является именно COVID-19.

Детали исследования

Среди участников исследования 762 человека перенесли "длительный COVID-19", среди них ученые обнаружили 203 симптома, из которых 66 отслеживались в течение семи месяцев.

усталость, недомогание после физических или умственных нагрузок, головокружение, зрительные галлюцинации, зуд кожи, изменения менструального цикла, нарушение половой функции, учащенное сердцебиение, проблемы с контролем мочевого пузыря, опоясывающий лишай, потеря памяти, ухудшение зрения, диарея и шум в ушах.

Ученых также насторожил тот факт, что симптомы прогрессировали со временем.

Симптомы могут оставаться надолго и прогрессировать со временем

В частности, через 6 месяцев после выздоровления большинство симптомов, которые начались во время COVID-19 оставались, а именно: изменение температуры тела, усталость, усталость после нагрузок и раздражение.

Более 2 тысяч респондентов с симптомами, которые длились дольше 6 месяцев утверждали, что они чувствовали в среднем 13 симптомов в течение седьмого месяца.

В то же время около 22% участников рассказали, что не могут работать после выздоровления. Они увольнялись с работы или брали длительный больничный.