От Херсона до Львова: как города "принимают эстафету" красной зоны друг от друга

Уже вскоре из красной зоны может выйти Херсонщина. Она была первой областью, в которой ввели самый высокий уровень эпидопасности в Украине.

Месяц строгих карантинных ограничений таки дал результаты. Если еще 3 недели назад медучреждения были переполнены тяжелыми больными, то сейчас они заполнены на половину.

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Более 95% херсонских пациентов невакцинированные

Сложной остается ситуация в реанимациях Херсона. Там 95% пациентов не имеют ни одной дозы прививки. Медики говорят, что это в основном представители старшего поколения.

Леонид Ремига – глава COVID-больницы Херсона "В самые тяжелые времена здесь находился 21 (человек – 24 канал). Все 21 были на аппарате, и еще в других отделениях 5 – 6 больных ждали очереди на аппарат. Такой была ситуация. Сейчас стало чуточку лучше, но течение болезни значительно тяжелее"

В целом улучшение ситуации в регионе связывают именно с введением ограничений, а также с ростом темпов вакцинации. В Херсоне обустроили еще один пункт массовой вакцинации. Сейчас в регионе полностью вакцинированы более 25% населения.

Если приблизимся к примерно 9 тысячам в сутки, то можем с вами надеяться, что как можно скорее государственная и городская комиссия сможет снизить уровень эпидемической опасности на территории области. Андрей Шибаев Вице-глава Херсонской облгосадминистрации

Во Львове уменьшаются госпитализации

Постепенно улучшается ситуация и на Львовщине, где тоже действуют ограничения красной зоны. Количество госпитализированных в больницах Львова и области все же медленно, но уменьшается.

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Меддиректор по анестезиологической работе Больницы скорой помощи Иван Мискив рассказал, что проявляется положительной динамикой в количестве людей, которые поступают и выписываются.

Поступили всего 15, а выписали 36. Однако остается большое количество пациентов, которые нуждаются в реанимационном лечении. Это 43 пациента,

– добавил он.

Львовские школьники возвращаются за парты

Благодаря положительной динамике с 22 ноября за парты возвращаются школьники 5 – 11 классов. Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Карантинные зоны в разных городах Украины: смотрите сюжет 24 канала



Младшие классы во Львове работают уже в течение недели. Медики говорят, что статистика случаев коронавируса среди детей пошла на спад. При условии полной вакцинации работников также возобновят работу кружков и секций.

Обучение для 5 – 11 классов возобновится в связи с карантинными ограничениями. Мы будем это очень четко контролировать. Опять же выявлять, если будут подтвержденные случаи, то такие классы будут отправлять на самоизоляцию. Андрей Москаленко Первый заместитель мэра Львова

Черновицкая область стала "желтой"

Тем временем Буковина перешла из оранжевой в желтую зону карантина. За 7 дней заболеваемость снизилась на 43%, а среди детей – на 50%.

Несмотря на это, в регионе продолжают действовать ограничения оранжевой зоны. Последний индикатор, который держал Черновицкую область в оранжевой зоне, – уровень госпитализаций.

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Руководительница Лабораторного центра Черновицкой области Наталья Гопко отметила, показатель 2 дня подряд ниже предельного значения, но не существенно, чуть больше чем на 1%. Именно поэтому не могут исключить возможность, что область снова может быть в оранжевой зоне.

Этот уровень присваивается автоматически. Требования остаются в силе и сейчас, потому что решения об их прекращении не принимали. И Нацполиция, и Госпродпотребслужба не прекращают проверки.

На Винниччине – красная зона

Пока в одних регионах статистика заболеваемости идет на спад, Винницкая область тем временем "покраснела". Регион долго держался в оранжевой зоне.

Из-за ухудшения ситуации с 18 ноября ввели самые строгие ограничения. В регионе заполнены 80% мест, которые предусмотрены для больных коронавирусом.