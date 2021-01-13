Доктор медицинских наук из американской детской больницы Цинциннати Джошуа Шафцин назвал препараты, от которых следует отказаться при коронавирусе.

Врач посоветовал не принимать противодиарейные препараты с лоперамидом, пишет goodhouse.

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Какие лекарства опасны при COVID-19

Он объяснил, что такие медикаменты замедляют работу кишечника, что, в свою очередь, мешает очищению организма от бактерий и инфекций. Врач порекомендовал во время нарушения пищеварения продолжать пить воду и не препятствовать естественному процессу.

Вторая группа нежелательных лекарств – ингаляторы. Шафцин призвал не использовать их, если нет астмы, поскольку такие препараты скорее навредят сердцу, чем помогут организму.

Врач отметил, что любое лекарство, которое содержит фенилэфрин, опасно при болезнях сердца. Это действующее вещество входит в состав многих назальных спреев.

"Все, что они делают, это вызывают закупорку мелких кровеносных сосудов в носу, что снижает кровоток", – объяснил Шафцин. Он добавил, что это особенно опасно для людей с повышенным давлением.

Для людей с высоким кровяным давлением это действительно может быть проблемой, такие препараты приводят к сужению сосудов и в других местах, не только в носу,

– рассказал медик.