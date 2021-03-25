От кори и гепатита: за 5 лет украинцы стали лояльнее к детской вакцинации
В течение последних 5 лет лояльность украинцев к детской вакцинации существенно возросла. В частности, вакцинировать своих детей готовы 65% населения.
Источник:"Рейтинг"
По данным социологического опроса от "Рейтинга", еще 24% украинцев скорее поддерживают вакцинацию, чем не поддерживают.
Заметьте В Украину отправили партию вакцины Sinovac из Китая
От каких болезней украинцы готовы прививать детей
- Полиомиелит;
- корь;
- туберкулез;
- гепатит B;
- дифтерия
- и тому подобное.
Вакцинам каких стран доверяют украинцы;
- примерно 50% опрашиваемых доверяют препаратам, которые изготавливают в Великобритании, США;
- 30% украинцев доверяют вакцинам из Индии;
- 17% опрашиваемых доверяют препаратам из Китая;
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