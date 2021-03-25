В течение последних 5 лет лояльность украинцев к детской вакцинации существенно возросла. В частности, вакцинировать своих детей готовы 65% населения.

По данным социологического опроса от "Рейтинга", еще 24% украинцев скорее поддерживают вакцинацию, чем не поддерживают. Заметьте В Украину отправили партию вакцины Sinovac из Китая От каких болезней украинцы готовы прививать детей Полиомиелит;

корь;

туберкулез;

гепатит B;

дифтерия

и тому подобное. Вакцинам каких стран доверяют украинцы; примерно 50% опрашиваемых доверяют препаратам, которые изготавливают в Великобритании, США;

30% украинцев доверяют вакцинам из Индии;

17% опрашиваемых доверяют препаратам из Китая; Обратите внимание! Меньше всего украинцы доверяют российским вакцинам. Уровень недоверия к ним составляет 58%.