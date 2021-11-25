От коронавируса в Германии умерли больше 100 тысяч человек

В Германии по состоянию на 25 ноября зарегистрировали более 100 тысяч смертей от коронавируса. Кроме того, страна побила рекорд количества новых больных за сутки.

Германия – пятая страна, преодолевшая отметку в 100 тысяч смертей

За сутки 24 ноября от коронавируса умер 351 человек. Так, общее количество умерших от COVID-19 в Германии составляет 100 119 человек.

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В Европе Германия стала пятой страной, в которой число жертв коронавируса превышает 100 тысяч. Перед тем печальный рекорд зафиксировали в:

России,

Великобритании,

Италии,

Франции.

Кроме того, Германия также установила рекорд по количеству новых больных за сутки – 75 961 человек. В целом с начала пандемии в стране зарегистрировали более 5,57 миллиона заражений.

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью немецкое правительство 24 ноября создало новую постоянную экспертную группу. Она будет консультировать чиновников относительно того, как противодействовать пандемии.

Свободные койки в реанимациях уже заканчиваются. Некоторые больницы на юге и востоке страны начали пересылать пациентов в другие регионы.

Кстати, на каждый ежедневный случай новых больных в Германии приходится меньше смертей, чем это было во время всплеска пандемии зимой. Это связывают с вакцинацией, которая уменьшает риски серьезного течения болезни.

Реакция немецкого правительства

Чиновники призвали людей, которые вакцинировались больше 6 месяцев назад, получить бустерную дозу, а тех, кто еще не был вакцинирован вообще, сделать свою первую прививку. По официальным данным, 68,1% из 83 миллионов немцев полностью вакцинированы.