От коронавируса в Украине ежедневно могут умирать по тысяче человек, – Данилов

Члены Совета нацбезопасности и обороны обсудили ситуацию с коронавирусом COVID-19 в Украине. Алексей Данилов предостерег, что из-за недостаточного уровня вакцинации последствия могут быть.

Секретарь СНБО обратил внимание на то, что коронавирус – это болезнь невакцинированных. В то же время подчеркнул, что украинская власть прогнозировала пик заболевания на осень.

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Данилов объяснил, что именно сейчас, в конце октября, Украина начинает входить в этот пик. Большой проблемой является то, что люди не хотят вакцинироваться и попадают в больницу. Как следствие – в стране фиксируют рекордное количество смертей из-за COVID-19.

То, что я сейчас скажу, возможно, неприятно. Но количество людей, которые будут погибать от коронавируса, может превысить 1000 человек (ежедневно – 24 канал),

– предостерег он.

Чиновник подчеркнул, что все это – именно из-за отсутствия вакцинации. Секретарь СНБО подчеркнул, что люди, которые умирают из-за осложнений от COVID-19 – это те, кто не прошел вакцинацию. Мол, таких вплоть до 99,9% из всех летальных случаев.

"Если дальше кто-то хочет отправлять на кладбище своих родных и близких, можете и дальше делать вид, что этого не надо делать (вакцинироваться – 24 канал). Это очень важно. Сегодня более чем достаточно вакцин, есть какие-угодно препараты", – добавил он.

Данилов предостерег, что ситуация станет критической, если Украина не выйдет в показатель в 350 – 400 тысяч вакцинированных в сутки

Отметим, что ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что отменить карантин в Украине можно будет только с условием, что хотя бы 70% взрослых граждан будут вакцинированы 2 дозами.