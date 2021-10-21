Ребенок умер дома
Известно также, что родители только один раз обращались в приемное отделение Кременецкой районной больницы, однако никаких отказов не получали. Об этом сообщили в ГУ "Тернопольский ОЦКПХ Минздрава Украины".
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По данным врачей, младенец был родом из Кременецкого района Тернопольской области. Ему было всего 2 месяца 29 дней.
Как отметила главная санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук, малыш не был госпитализирован в больницу и проходил лечение дома. При жизни диагноз не был установлен. Судмедэксперт только при вскрытии заподозрил коронавирус.
Ребенок умер дома. Его в больницу не госпитализировали. Мы об этом случае узнали только вчера (20 октября – 24 канал). Сейчас идет расследование и только после него будут известны какие-то подробности,
– сообщила Чайчук.
Эпидемиолог областного центра контроля заболеваний Владимир Паничев подтвердил в комментарии для "Суспільного" смерть младенца. Он также отметил, что это первый случай в Тернопольской области.
"Смерть в таком возрасте мы зарегистрировали впервые. Наши коллеги из Кременца сейчас занимаются эпидрасследованием, чтобы выяснить возможный источник заражения", – рассказал Паничев.
Говорят, отказов на госпитализацию не было
То, что ребенок не находился в больнице, подтвердил и Андрей Артимович, руководитель КНП "Тернопольская городская детская коммунальная больница". Именно в этом заведении лечат маленьких пациентов, которые больны коронавирусом со всей области, если они нуждаются в госпитализации.
Нет информации и о том, что кому-то отказали в госпитализации в наше заведение,
– сообщил Артимович.
"Если есть больные COVID-19 дети в районах, мы согласовываем с лечебными учреждениями районов и, если они болеют в легкой форме, рекомендуем оставлять их на месте. Конечно, под наблюдением местных врачей. Они с нами консультируются насчет состояния пациентов и лечения. Если появляются малейшие осложнения – немедленно к нам", – пояснил он.
Сколько детей болеют COVID-19 на Тернопольщине
- Коронавирусом в области уже заболели вдвое больше детей, чем в самый большой пик заболеваемости во время предыдущих волн. Только вакцинация взрослых может спасти ситуацию.
- По информации Оксаны Чайчук, сейчас только в Тернополе коронавирусом болеют более 70 детей.
- В детской больнице, по состоянию на 21 октября, более 50% свободных мест. Запасы кислорода – более 90%.