Европа прошла печальный рубеж в 1 миллион смертей от COVID-19. На территории региона зафиксировано треть всех смертей в результате коронавируса на планете.

Ведущий руководитель Всемирной организации здравоохранения, доктор Ханс Клюге во время выступления перед журналистами в Греции заявил, что в Европе зафиксировали первый миллион жертв COVID-19. При этом ситуация остается очень серьезной, поскольку в регионе еженедельно фиксируется по 1,6 миллиона новых заражений.

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Смертность от коронавируса в Европе

И это несмотря на масштабную вакцинацию, которая развернулась во многих странах. Впрочем, она тормозится из-за нехватки препаратов и опасений по поводу их побочных эффектов.

Риск человека столкнуться с тромбозом после получения вакцины гораздо ниже, чем после заражения COVID-19, а потому необходимо принимать любые одобренные вакцины, в том числе и препараты от компании AstraZeneca,

– рассказал Ханс Клюге.

Эксперт отметил первые признаки того, что уровень заражений в некоторых странах Европы начал замедляться. При этом также происходит снижение заболеваемости среди пожилых людей.

Это является следствием того, что во многих странах основной приоритетной группой по вакцинации были граждане старше 80. В этой категории уровень смертей упал более чем на 30% – наименьший показатель за все время пандемии.

В каких странах Европа самая большая смертность от коронавируса

Источник: Worldometers

Больше всего людей от коронавируса умерло:

Великобритания – 127 191;

Италия – 115 937 ;

Франция – 100 073;

Германия – 80 141;

Испания – 76 882.

В Украине с начала пандемии по официальным данным умерло 39 096 человек.