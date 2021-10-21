Дети страдали от лихорадки, которая вызывает анемию. Болезнь напоминает малярию, но есть определенные отличия.

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Местный врач Жан-Пьера Басаке заметил, что болезнь напоминает малярию, но значительно сильнее влияет на организм.

Сейчас в район направили группу специалистов Минздрава ДРК, чтобы эксперты определили источник заражения и разработали меры защиты от болезни.

Между тем специалисты рекомендуют родителям детей использовать обработанные инсектицидами противомоскитные сетки и посещать медицинские учреждения для получения бесплатной помощи.

Между тем болезнь уносит жизни деток в возрасте от 0 до 5 лет. По словам бургомистра сельской коммуны Мукеди Алена Нзамби, в селах Лозо-Мунен и Кинзамба ежедневно регистрируют около 4 смертей.

Последние вспышки неизвестных или редких инфекций: