От неизвестного заболевания в Танзании умерло по меньшей мере 15 человек. Еще 50 больных госпитализировали в больницы.

Неизвестная болезнь вспыхнула в районе города Мбея. Для оценки состояния пациентов и расследования причин вспышки уже отправили команду экспертов.

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Что известно о новой болезни

Медики сообщили, что люди умирают в течение нескольких часов после того, как у них начинается рвота кровью.

Первое клиническое обследование выявило у пациентов, преимущественно мужчин, язву желудка и болезни печени. Им сказали воздержаться от сигарет, пива и других алкогольных напитков.

Глава Минздрава Танзании Дороти Гваджика напомнила, что больные с аналогичными симптомами были в городе Мбея в 2018 году. Тогда пациенты тоже страдали от высокой температуры, тошноты и рвоты с кровью.

Министр призвала сохранять спокойствие и пообещала позже предоставить дополнительную информацию.

Медицина в Танзании оставляет желать лучшего

Несмотря на то, что причины вспышки устанавливаются, Минздрав Танзании уже исключает любую вспышку болезни. Такое же отношение и к пандемии коронавируса.

Президент страны Джон Магуфули верит в молитвы и исключает любые планы по заказу вакцин после того, как объявил страну свободной от COVID-19.

Во многих странах действует изоляция, но в Танзании нет плана изоляции, и мы никогда не введем изоляцию, потому что наш Бог живой, и он будет продолжать защищать нас,

– заявил он.

Для повышения своего иммунитета танзанийцы используют лечебные травы.