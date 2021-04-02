Согласно исследованию, проведенному в Великобритании, почти каждый 7 пациент с COVID-19 испытывает симптомы болезни как минимум 12 недель. То есть так называемый постковидный синдром.

В Управлении национальной статистики заявили, что в исследовании приняло участие 21 622 случайных участника. Каждый из них болел на коронавирус от марта 2020 года по март 2021 года.

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Самые распространенные симптомы постковидного синдрома в Британии

У 13,7% пациентов симптомы держались не менее 12 недель. Среди самых распространенных: усталость, боль в мышцах, трудности с концентрацией внимания, потеря вкуса и запаха.

Кто чаще всего страдает от постковидного синдрома

Женщины чаще (14,7%) сообщали о такие длительные симптомах COVID-19, чем мужчины (12,7%).

Люди в возрасте 35 – 49 лет чаще всего сообщали о симптомах через 5 недель (25,6%).

В Управлении национальной статистики провели и опрос среди жителей Британии. О длительных симптомах коронавируса сообщили 1,1 миллиона человек.

Один из представителей управления Бен Хамберстон заявил, что постковидный синдром – "новое явление, которое еще не до конца изучено".