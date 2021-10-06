От тяжелого COVID-19 спасают целую семью в Днепре: никто не вакцинирован

В Днепре реанимация забита пациентами. Коронавирусом люди там болеют семьями.

Медики спасают от тяжелого COVID-19 всю семью

Сейчас в частности спасают всю семью, которая тяжело заболела коронавирусом. Людей пытаются спасти уже несколько суток. Об этом на брифинге рассказал директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова, заслуженный врач Сергей Рыженко.

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Из-за зависимости от кислорода не могут говорить

Детей разделили от родителей, чтобы они не видели их страданий. Доктор рассказал, что сейчас в реанимации больницы находится 3 семьи с тяжелой формой инфекции. Все они – невакцинированные от коронавируса.

Сергей Рыженко – директор больницы Днепра "Лидия Степановна, Михаил Васильевич с Марганца. Им по 80. Со школы всю жизнь вместе. Четвертые сутки находятся в одной реанимации Мечникова в разных палатах. Врачи пытаются сделать так, чтобы они не видели страдания друг друга. Их дети – в ковид-терапии. Зависимость от кислорода не позволяет им говорить".

Реанимация переполнена

Ситуация с госпитализацией очень сложная, ведь в больницу привозят тяжелых больных со всей области. Скорые завозят в больницу тех, кого уже очень трудно спасти.

Сейчас там находятся 25 пациентов. Четверо из них – в критическом состоянии. У некоторых перестают работать не только легкие, но и почки. Их надо переводить на диализ.

Также Рыженко сообщил, что в ковид-реанимации не хватает аппаратов ИВЛ. Администрация больницы просит областной совет предоставить им 20 новых аппаратов искусственной вентиляции легких.

, за сутки 5 октября коронавирусом в Украине заболели еще 12 662 украинца. В частности, в Днепропетровской области обнаружили 964 случая.