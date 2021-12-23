От всех вариантов коронавируса: армия США разработала новый тип вакцины

Армия США заявила, что разработала вакцину против коронавируса. Военные медики говорят, что она может защищать против всех вариантов недуга, в частности от Омикрона.

Предварительные данные

Вакцина называется Spike Ferritin Nanoparticle (SpFN). Первоначальные исследования проводили на обезьянах.

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Они уже показали, что новая вакцина защищает животных от исходного штамма COVID-19, а также вызывает высокоактивные антитела против основных вариантов, которые возникают во время пандемии.

Испытания на людях

Результаты первых испытаний на людях ожидают до конца декабря 2021 года. Тогда и станет известно, будет ли эффективность, наблюдаемая на обезьянах, такой же и для людей.

Первая фаза началась в апреле 2021 года. Всего привлекли 72 человека.

Наша стратегия заключалась в разработке технологии вакцины против панкоронавируса, которая потенциально могла бы обеспечить безопасную, эффективную и прочную защиту от множества штаммов и видов недуга,

– сказал доктор Кайвон Моджаррад, соавтор вакцины и директор отделения инфекционных заболеваний в Исследовательском институте.

Что известно о новой вакцине SpFN

Вакцина использует белок в форме футбольного мяча. Он нацелен на несколько областей на шипованных белках, взятых из разных вариантов COVID-19.

Каждая из 24 различных граней молекулы может нести различные белки-шипы, взятые из уникальных вариантов коронавируса, тем самым создавая широкий иммунный ответ против этой инфекции.

"Эта вакцина выделяется среди других вакцин против COVID-19. Повторяющееся и упорядоченное отображение белка-шипа коронавируса на многогранной наночастице может стимулировать иммунитет так, чтобы обеспечить значительно более широкую защиту", – добавил Моджаррад.

Однако универсальной вакцине может потребоваться атаковать множество различных участков коронавируса, кроме шипового белка, добавили ученые.