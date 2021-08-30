От загадочной лихорадки в Индии умерло 68 человек, большинство из них – дети

Сильная вирусная лихорадка охватила некоторые районы западного штата Уттар-Прадеш. За прошедшую неделю от загадочной болезни умерли 68 человек, 40 из которых – дети.

За сутки 29 августа от вирусной лихорадки умерли 12 детей. Все пациенты проходят тестирование на коронавирус, и пока что ни один случай загадочной болезни не был связан с COVID-19.

К теме Впервые за два месяца: в Индии значительно выросла заболеваемость COVID-19

Большинство больных страдают от высокой температуры, обезвоживания и внезапного снижения количества тромбоцитов. У некоторых пациентов также были симптомы лихорадки денге – все они умерли во время лечения.

Где обнаружили вспышку болезни

Большое количество случаев заболевания зарегистрировали в районах Агра, Матхура, Майнпури, Ця и Касгандж, причем больше всего пострадал район Фирозабад.

Известные случаи вирусной лихорадки было зарегистрировано и в восточной части Утар-Парадеш.

Тяжелая ситуация в Фирозабадском медицинском колледже, где 72 ребенка из 135 в настоящее время борются за жизнь. У более 50% из них симптомы лихорадки денге.

Поскольку сельские районы сильно пострадали, некоторых из этих пациентов переводят в Агру и другие города.

Кроме этого, нет данных о тех, кто умирает в частных больницах или же дома в сельской местности.

Все случаи смерти расследуют. У некоторых пациентов были сопутствующие заболевания.

Пациентов с вирусной лихорадкой принимают в COVID-палаты. Дети, которые выживают, обычно выздоравливают за 2 недели.

Ситуация может ухудшиться

В Департаменте здравоохранения сообщили, что из-за высокой влажности температура в регионе Агра остается выше нормы, что делает условия для распространения трансмиссивных заболеваний идеальными.

Кроме этого, причиной распространения болезни среди населения могут быть антисанитарные условия и плохое соблюдение правил гигиены.